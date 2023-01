Durante la recente apparizione al Kelly Clarkson Show, l’attore Bryan Cranston ha parlato della scena che ha trovato più emozionante mentre lavorava alla serie di successo Breaking Bad.

Cranston era stato invitato come ospite nella trasmissione per promuovere serie Your Honor di cui è protagonista e la cui prima puntata della seconda stagione è stata trasmessa Domenica scorsa dall’emittente Showtime.

Kelly Clarkson però ha iniziato l’intervista chiedendo all’attore del suo tatuaggio Breaking Bad realizzato proprio sul set al termine delle riprese.

Cranston ha poi continuato a parlare dei complessi argomenti trattati della serie Your Honor che ruota attorno alla ritorsione malavitosa nei confronti del figlio del personaggio interpretato da lui in seguito all’investimento mortale del figlio di un boss mafioso.

L’attore ha quindi risposto alle domande dell’intervistatrice su quanto possa emotivamente essere coinvolto nella recitazione immedesimandosi nella realtà da padre ed inevitabilmente il discorso è virato ancora una volta sulla serie Breaking Bad per la quale Cranston ha rivelato un particolare aneddoto.

Nella scena più emozionante di Breaking Bad Bryan Cranston ha visto per qualche secondo sua figlia morire

“Ho fatto una scena in Breaking Bad in cui stavo guardando una donna morire nella seconda stagione, e nonostante fossi preparato per questo, all’improvviso, la sua faccia se n’è andata e si è presentata la faccia della mia vera figlia, e io ero guardare la mia vera figlia morire. Mi ha soffocato. Mi fa emozionare anche ora ricordarlo. Per circa due o tre secondi, ho visto la faccia di mia figlia e solo quando ho realizzato che fosse il personaggio interpretato da Krysten Ritter ho potuto tirare un sospiro di sollievo. È un rischio emotivo che tutti gli attori affrontano, dobbiamo metterci in una posizione di vulnerabilità perché ciò possa accadere e accettare di andare verso l’ignoto”.

La scena raccontata da Cranston era effettivamente particolarmente straziante e apparteneva alla seconda stagione di Breaking Bad. Nel corso degli eventi il personaggio Jesse Pinkman si innamorava di una ragazza di nome Jane (interpretata da Krysten Ritter) e a causa di ciò cadeva nuovamente nella tossicodipendenza.

Ciò aveva inevitabilmente ridotto l’attività di produzione e commercio dei prodotti chimici illegali creati da Walter White (Bryan Cranston). Alla fine, il personaggio di Cranston irrompe nella casa di Jane nel momento esatto in cui inizia l’overdose nel sonno e iniziando a soffocare nel proprio vomito.

Mentre White avrebbe potuto intervenire e salvarle la vita semplicemente girandola, invece, sceglie di guardarla soffocare, lasciando che l’incidente risolva silenziosamente la sua “complicazione aziendale”.

Data la crudezza della scena, pare dunque naturale che la stessa abbia suscitato una notevole sconvolgimento emotivo nell’attore.

