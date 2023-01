Non si ferma la strage di serie tv perpetrata da Netflix: dopo la messa in onda di una sola, prima stagione, anche “1899” è stata ufficialmente cancellata dal palinsesto della nota piattaforma di streaming.

Ciò effettivamente sorprende, però: la serie, creata da Baran bo Odar e Jantje Friese, gli stessi che hanno dato alla luce “Dark” (attualmente disponibile nelle sue tre stagioni su Netflix) ha infatti fatto parlare molto di sè, subito dopo il rilascio. La trama densa di fitti misteri che si intrecciano sempre di più e il finale aperto hanno destato la curiosità di moltissimi telespettatori i quali, pur definendosi confusi riguardo a quanto visto, si sono detti allo stesso tempo interessati a vedere un futuro proseguimento della storia, che magari avrebbe permesso di ottenere le risposte alle tante domande emerse puntata dopo puntata.

Questa del resto era l’idea messa in campo anche dagli autori stessi, che in un post pubblicato sul proprio profilo Instagram hanno affermato:

“Con la morte nel cuore ci tocca riferirvi che la nostra “1899” non verrà rinnovata. Volevamo concludere questo viaggio con una seconda e una terza stagione, ma non sempre le cose vanno come le si era pensate, è la vita. Ci dispiace per i fan che rimarranno delusi da questa improvvisa notizia, ma vogliamo ringraziarli per avverci accompagnato in questa splendida avventura. Vi amiamo, questo non dovete scordarlo mai.”

Come sempre, il motivo dietro questa repentina cancellazione è probabilmente da imputarsi al mancato raggiungimento della soglia-limite di telespettatori che hanno visto la serie, il che non avrebbe potuto coprire i costi da sostenere per la produzione di ulteriori stagioni.

Non sapremo dunque mai come si concluderanno le avventure di Maura Franklin, del capitano Eyk Larsen e in generale di tutti i passeggeri del fantomatico “Kerberus“: il loro viaggio è già giunto ad una repentina, quanto ingiusta, conclusione.

Voi cosa ci dite? Vi dispiace che “1899” sia stata cancellata? Speravate in una seconda stagione? Fateci sapere le vostre opinioni qui sotto nei commmenti!