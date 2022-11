Giusto poco tempo fa abbiamo parlato della cancellazione della serie “Fate: The Winx Saga“, la cui produzione è stata improvvisamente interrotta per volere di Netflix dopo la messa in onda della seconda stagione.

Ebbene, oggi dobbiamo darvi un’altra notizia simile: la HBO ha infatti deciso di cancellare dal proprio palinsesto “Westworld“.

La famosa serie di genere sci-fi, andata in onda su Sky dal 2016 al 2022, non vedrà infatti una quinta stagione, per il dispiacere dei molti fan che l’hanno seguita con grande interesse; un’opera che tra l’altro si è distinta nel panorama televisivo moderno, e che si è guadagnata la nomination a ben 54 Emmy. Tra gli autori, poi, figura Jason Nolan, il quale, come suggerisce il cognome, è il fratello del più famoso Christopher.

Ma quali sono quindi i motivi che si celano dietro questa repentina scelta?

Secondo quanto è emerso, la cancellazione potrebbe essere in primo luogo dovuta alle numerose polemiche che hanno travolto la serie, in particolare la denuncia portata avanti dall’azienda statunitense incentrata sulla produzione di videogiochi Bethesda, che ha accusato gli autori di Westworld di aver plagiato uno dei loro più famosi lavori videoludici, Fallout Shelter.

Non solo questo, però, a quanto sembra: gli ascolti di Westworld sono infatti iniziati a diminuire drasticamente a partire dalla terza stagione, e ciò, come spesso accade in casi del genere, potrebbe aver fatto temere all’HBO che, come si suol dire, “il gioco non vale la candela“. Il che è però davvero un peccato, se si pensa che secondo Jason Nolan stesso la quinta stagione sarebbe dovuta essere l’ultima, con un finale già scritto che, per riprendere le sue parole, non avrebbe deluso le aspettative dei fan.

Tuttavia potremo solo immaginare quale sarà la conclusione di “Westworld“, e intanto goderci l’incredibile viaggio regalatoci dalle quattro stagioni ad ora realizzate, tutte disponibili alla visione su Sky.