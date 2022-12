Il prossimo anno porterà con sé molte novità, prima tra tutte l’arrivo del live action de La Sirenetta che è atteso per il 24 maggio. Sono diversi i titoli della Disney che si è deciso di riportare in auge tramite nuovi lavori. In questo modo si dà la possibilità ai più nostalgici di rivedere in scena lavori che hanno amato in passato, ma al tempo stesso si dà anche la possibilità alle nuove generazioni di conoscere le storie.

Certo, portare in scena un cartone è sempre difficile e soprattutto bisogna allontanarsi dall’idea che i personaggi dei cartoni animati trovino poi riscontro nei giorni nostri. Lo sanno bene i protagonisti de La Sirenetta dove, nel cartone animato, Ariel è una ragazza dalla carnagione chiara e con lunghi capelli rossi, mentre nel live action il suo ruolo sarà interpretato da Halle Bailey, attrice di Atlanta classe 2000 ed una bellissima ragazza di colore. Ovviamente non sono mancate le polemiche e le critiche da parte degli hater, sempre pronti a dire la loro nel mondo virtuale. Questa decisione è stata vista anche come un gesto per voler attrarre un pubblico maggiore a loro parere, ma purtroppo non sono neanche mancate le critiche razziste. L’attrice ha dimostrato di essere forte ed ha cercato di non dare peso a queste parole, ma è davvero difficile non inciampare ogni giorno in qualche critica o malelingua. Così Rob Marshall, il regista del live action de La Sirenetta, ha deciso di dire la sua e ci ha tenuto ad affermare come Halle Bailey non sia stata scelta poiché di etnia diversa, anzi ci tiene a precisare che lui stesso ha fatto provini a migliaia di attrici completamente diverse tra loro:

“Stavamo semplicemente cercando la migliore attrice per il ruolo. Abbiamo visto tutte ed ogni etnia. L’obiettivo era quello di trovare qualcuno che potesse essere incredibilmente forte, appassionato, bello, intelligente e con una grande dote di grinta e di gioia”.

Halle Bailey e la Sirenetta Ariel

Tutte caratteristiche che Halle Bailey possiede ed in più può anche contare su una bellissima voce, indispensabile per un live action:

“La sua voce è qualcosa che è così toccante, così etereo e così bello che cattura il cuore di Eric e lui la cerca per l’intero film”.

Le polemiche ormai sono all’ordine del giorno ed il regista ne è consapevole, ma al tempo stesso si è detto anche deluso per le critiche alle scelte fatte per il casting del live action:

“Non me ne stavo curando perché, in un certo senso, ormai pensavo che avessimo superato questo genere di cose. Ma poi ti rendi conto che non l’abbiamo fatto davvero. E’ stato molto commovente per me vedere quanto questa scelta di casting sia importante per la gente”.

Perché è vero, le critiche non mancano, ma questa scelta è stata appoggiata dalla maggior parte del pubblico che è felice che finalmente non esistano più stereotipi e soprattutto è felice che Halle Bailey abbia questa importante possibilità nella sua vita professionale. Al suo fianco nel live action de La Sirenetta troviamo un cast di tutto rispetto con Javier Bardem nei panni del Re Tritone, Johan Hauer King in quelli del principe Eric, mentre Melissa McCarthy sarà la cattiva Ursula.

E tu guarderai il live action de La Sirenetta? Cosa ne pensi della scelta fatta con Halle Bailey nei panni di Ariel? Ti aspettiamo nei commenti!