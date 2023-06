Dopo il successo del live action de La Sirenetta, si è già al lavoro per andare avanti e soddisfare le esigenze del pubblico. D’altronde non si aspettava altro che vedere la risposta da parte degli spettatori e della critica. Il live action, come sappiamo, era stato anticipato da una lista infinita di critiche: la scelta di Halle Bailey come protagonista, la decisione di modificare la colonna sonora, il cambiamento del messaggio che si voleva far passare con l’abbandono di Ariel al mondo sottomarino e chi più ne ha più ne metta. Spesso critiche futili, altre volte critiche che erano accompagnate da motivazioni “serie”.

Numerose critiche che, però, sono passate in secondo piano quando il capolavoro della Disney ha fatto il suo debutto nelle sale cinematografiche di tutto il mondo ottenendo incassi da record e soprattutto quando si è visto il talento e la bravura dei personaggi. Si sta già iniziando a pensare ad un sequel del live action con i protagonisti e non solo entusiasti dall’idea e, magari, con la nascita della figlia di Ariel ed Eric. Inoltre, come succede spesso con le serie tv, nascono degli spin off dove ci si può concentrare maggiormente su un determinato personaggio della storia che non ha avuto il giusto risalto. E questo sembra sia prossimo accadere anche per La Sirenetta. Stando a quanto affermano Rob Marshall e Melissa McCarthy, colei che veste i panni di Ursula, infatti sembra ormai certo l’arrivo di un film interamente dedicato ad Ursula, la cattiva dei fondali, ed a Tritone.

Halle Bailey e Jonah Hauer King nel live action de La Sirenetta

Si tratta di due personaggi che incuriosiscono ed il pubblico vuole conoscere qualcosa in più sul vero passato dei due fratelli: come è stata la loro vita, ma soprattutto perché sono cresciuti in questo modo? Ci sono dei retroscena che non conosciamo? A discapito di quanto si potesse credere, la Disney è al lavoro e non ha certo intenzione di rallentare i ritmi o di perdere tempo. Il suo obiettivo è, da sempre, quello di rendere felici i telespettatori e quando si riesce ad ottenere un ottimo risultato è sempre bene approfittarne e dare il massimo tra sequel, spin off, film indipendenti che, comunque, vertono sempre intorno alla stessa storia. Arrivati a questo punto una cosa è sicura: l’alleanza tra Rob Marshall e la Disney è solo all’inizio ed il regista è pronto a regalare capolavori che possano attirare l’attenzione del pubblico. Ed il pubblico, da parte sua, è pronto per assistere a tutti i titoli che hanno in programma anche perché conoscere meglio storie di personaggi che, in un certo senso, sono secondari è sempre una cosa che piace e che attira la curiosità. Sarà l’ennesima mossa vincente del duo Marshall – Disney? Non ci resta altro che aspettare i prossimi mesi e vedere se il successo del live action de La Sirenetta sarà destinato a replicarsi.

E tu cosa ne pensi dell’arrivo di un film su Ursula e Tritone? Ti incuriosiscono questi due personaggi de La Sirenetta? Ti aspettiamo nei commenti!