Il live action de La Sirenetta fa ancora una volta parlare di sé, e questa volta per via del personaggio del villain, Ursula.

Dopo aver scelto un’etnia diversa per l’attrice che interpreterà la protagonista Ariel, ossia Halle Bailey, viene reso noto che anche il personaggio della strega Ursula avrà delle caratteristiche diverse da quello che ci viene mostrato nel classico cartone animato della Disney.

Cosa sappiamo di Ursula nel live action de La Sirenetta?

Innanzitutto sappiamo che Ursula verrà interpretata dall’attrice Melissa McCarthy, ma la vera sorpresa che porta il film ad essere diverso dal cartone è che Ursula sarà la zia di Ariel!

Tra l’innocente protagonista, desiderosa di conoscere il mondo oltre il mare, e la strega cattiva che vuole diventare la sovrana delle acque, ci sarà quindi un legame di parentela, pensato probabilmente per rendere le emozioni di Ursula più realistiche e farcirle, probabilmente, con vecchi rancori e desideri di vendetta.

Immaginiamo infatti che Ursula, visto che ha una parentela con la famiglia di Ariel, abbia vissuto per un periodo nel palazzo e che ci sia stata una vera e propria frattura tra lai e i suoi parenti. Questo tipo di back story non fa altro che rendere più drammatico il personaggio che, a questo punto, non è cattivo tanto per esserlo, ma ha un vissuto alle spalle che la porta a diventare in un certo modo. Un po’ quello che è successo con Maleficent… poi che piaccia o meno, è molto personale.

Ursula e Ariel, quindi, avranno un legame particolare, che renderà la loro relazione sicuramente più sentita, e alzerà la posta in gioco. Ma sarà abbastanza per farci amare questo ennesimo live action? Forse i più romantici, legati al ricordo de La Sirenetta animata non apprezzeranno molto, ma allontanarsi dalla tradizione non vuol dire per forza fare un brutto film.

E tu cosa ne pensi? Sei pro o contro questa novità su Ursula introdotta nel live action de La Sirenetta?