Nell’ultimo periodo, possiamo affermare, senza ombra di dubbio, che La Sirenetta è stata la vera protagonista del mondo Disney e non solo. D’altronde è stata proprio lei ad aver aperto le danze dei live action facendo da apri pista e dando poi il coraggio di andare avanti con questa innovazione e con una lista che si allunga giorno dopo giorno.

Non sono mancate le critiche: la scelta di Halle Bailey nei panni di Ariel, il messaggio che si vuole dare di emancipazione femminile, le nuove canzoni presenti nel live action. Critiche che, però, sono state messe a tacere dal successo che il live action ha ottenuto nelle sale cinematografiche di tutto il mondo e che continua ad ottenere tanto che ancora oggi, a distanza di quasi un mese dal suo debutto, sta riempiendo ancora le sale. Ovviamente quando un titolo funziona si pensa già al futuro ed in questo caso abbiamo un sempre più possibile sequel con la nascita della figlia di Ariel ed Eric, ma anche degli spin off come quello su Ursula. Tuttavia, non ci si dimentica dei più piccoli. È vero che molti di loro sono stati al cinema per vedere il live action de La Sirenetta e lo hanno apprezzato, ma comunque si tratta di un film che dura due ore e che può diventare impegnativo per i più piccoli di età.

Così la Disney ha deciso di trovare una giusta alternativa e di dedicarsi all’uscita di una serie spin off de La Sirenetta per Disney Junior. La protagonista sarà proprio Ariel e ci verranno raccontate le sue avventure, la sua vita nel mondo sottomarino, le sue amicizie, ma soprattutto il suo rapporto con i personaggi principali come suo papà Re Tritone, la zia Ursula e gli amici sottomarini Flounder e Sebastian. Le riprese di questa serie sono iniziate proprio in questi giorni e ne veniamo a conoscenza grazie a Variety. A tal proposito Alyssa Sapire, la Senior vice president of development, series and strategy for Disney Junior ha affermato che:

Halle Bailey nei panni de La Sirenetta

“Sapevamo che avremmo voluto creare un’atmosfera che fosse vibrante e magica e che mostrasse l’immaginazione della nostra giovane Ariel che, come quella del nostro pubblico prescolare, è grande come il mare”.

D’altronde, La Sirenetta è un personaggio che è amato dal pubblico di tutto il mondo da oltre trent’anni poiché è in grado di portare gioia e voglia di fare. Così si è deciso di introdurre una nuova versione di Ariel, firmata Disney Junior, che sarà fruibile per i bambini in età prescolare e che è attesa sul piccolo schermo, su Disney Channel e sulla piattaforma Disney +, entro il prossimo anno.

La sinossi della serie La Sirenetta

Piena di fascino, grandi idee e una voce potente, Ariel sta crescendo, imparando come scoprire e apprezzare il mondo che la circonda e usare la sua voce per ispirare gli altri.

E tu hai già visto il live action de La Sirenetta? Cosa ne pensi della decisione di creare una serie tv anche per i più piccoli? Ti aspettiamo nei commenti!