Chi è morto, chi è sopravvissuto e cosa è successo ai nastri? Te lo diremo in questo articolo.

Il thriller di Netflix Suburbia Killer – basato sull’omonimo romanzo di Harlan Coben – ha portato sullo schermo una storia di omicidio, prostituzione e corruzione ambientata in Spagna. Nel finale abbiamo finalmente scoperto se Mat (Mario Casas) è un assassino, e se lui e sua moglie Olivia (Aura Garrido) hanno avuto un figlio.

L’episodio finale del thriller è iniziato con il poliziotto corrotto della Special Crime Unit Teo Aguilar a terra morto dopo essersi sparato, sapendo che le videocassette realizzate dal proprietario del night club Anibal avrebbero rivelato che era il protagonista di orge con minorenni e assassino di minorenni.

Nel frattempo, Kimmy teneva prigioniera la sua ex migliore amica Olivia nel magazzino dove Anibal organizzava le orge, e Mat era intrappolato in un container finestrato, così che potesse vedere lo spettacolo organizzato da Kimmy. Furiosa e sentendosi tradita dopo aver scoperto che Olivia era viva e l’aveva abbandonata, Kimmy aveva fatto in modo che gli ex clienti del night club entrassero, assalissero e violentassero Olivia come vendetta.

Fortunatamente, con l’aiuto dell’amica investigatrice privata di Mat, Zoe, la detective Lorena Ortiz è riuscita ad arrivare in tempo nel magazzino e salvare Olivia. Mentre gli uomini scappavano – ovviamente nudi – per evitare di essere arrestati, Kimmy ha puntato la sua pistola contro Lorena, solo che Olivia si è precipitata verso di lei proprio mentre un altro agente di polizia ha sparato contro Kimmy.

Olivia è sopravvissuta? Fortunatamente, il proiettile ha ferito solo Olivia, e ha mancato il feto di suo figlio. Come ogni lieto fine, i due hanno avuto un bel bambino. Mat ha scoperto che Olivia era una prostituta di Anibal (che lei e la ex di Anibal, Emma, ​​avevano ucciso e scaricato in mare il boss prima di scappare), e che aveva partorito una figlia che aveva dato in adozione. E mentre Olivia sapeva già che Mat non intendeva uccidere Dani, nel finale il fidanzato gli ha giurato di non essere l’assassino del suo compagno di cella durante la carcerazione. Ma l’ultima scena smentisce Mat, che ha effettivamente ucciso l’altro carcerato.

Cosa è successo ai nastri? I nastri realizzati da Anibal venivano usati per ricattare alcuni uomini potenti, e il poliziotto Aguilar – che compariva in uno di questi – era deciso a recuperarli. Nel penultimo episodio, il compagno di polizia di Aguilar – ignaro del coinvolgimento di Aguilar – aveva recuperato i nastri dalla cassetta di sicurezza di Olivia ed Emma, ​​per poi essere ucciso da Aguilar. Alla fine, i nastri sono finiti nelle mani sicure di Lorena. Il capo di Aguilar, il colonnello Prieto, gli ha richiesti, ma Lorena ha rifiutato di consegnarli e li ha dati al suo capo come prova (una grande mossa di carriera, poiché la risoluzione del caso le ha fatto guadagnare una promozione prima della fine della serie).

Anibal è davvero morto? Kimmy, Emma e Olivia avevano tutte paura di Anibal, il proprietario del club che le aveva tenute prigioniere per anni. Olivia aveva sparato ad Anibal e il corpo era stato avvolto prima di essere gettato in mare. Tuttavia, Olivia non era del tutto certa che fosse morto ma nell’episodio finale il suo corpo viene ritrovato risolvendo il mistero della morte. Una lettera di Emma finita nelle mani della polizia diceva che era l’unica responsabile della morte di Anibal, salvando Olivia dalla prigione.

Mat ha ucciso Gallardo e Saez? Lorena ha scoperto che un’impronta digitale presente sull’arma che ha ucciso sia l’ex poliziotto corrotto Gallardo che il tirapiedi del nightclub Saez apparteneva a Mat. Quando è andata ad arrestarlo, Mat si è dato alla fuga e si è diretto a casa di Jaime, il padre di Dani, dopo aver capito che era stato Jaime a incastrarlo. Jaime ha effettivamente confessato a Mat e alla sua inorridita moglie Sonia che c’era lui dietro a tutto. Mesi prima, aveva incontrato Mat nel suo ospedale quando lui e Olivia erano andati per la prima ecografia post gravidanza, ed era arrabbiato perché la vita di Mat era proseguita serenamente mentre suo figlio era morto. Determinato a rovinare la vita e il matrimonio di Mat, ha assunto Gallardo e Saez per ingannare Olivia facendogli consegnare 50.000 € (tutti i risparmi della coppia) per curare la figlia che aveva bisogno di un rene. Ma non era vero. Quando i Gallardo e Saez hanno chiesto più soldi a Jaime, li ha uccisi. Ha quindi copiato una delle impronte digitali di Mat dalla maniglia della portiera della macchina usando del nastro adesivo e ha inserito l’impronta sulla pistola per incriminare Mat. Jaime ha anche confessato che è stato lui ad assumere un detenuto per cercare di uccidere Mat in prigione, ma il piano era fallito. Disgustata dal marito, Sonia ha sostenuto Mat e se n’è andata con lui. Jaime viene poi mostrato da solo in prigione mentre Mat è libero, a casa con Olivia e il bambino appena nato.

Olivia riabbraccia sua figlia? Sì. Prima della fine dell’episodio, Olivia si riunisce con sua figlia, Paula, e successivamente la piccola viene mostrata alla festa del primo compleanno del bambino di Olivia e Mat. Una domanda rimane, tuttavia: dove erano i genitori adottivi di Paula quando era in viaggio per Barcellona e Marbella, cercando di rintracciare la madre naturale? Non si sono chiesti dove fosse andata?

Mat è un assassino? Mentre la morte di Dani era un incidente, la scena finale rivela cosa è realmente accaduto a Mat in prigione. Minacciato dal detenuto assunto da Jaime, Mat si è difeso. Dopo un combattimento, si è allontanato dall’aggressore, ma quando l’uomo lo ha attaccato di nuovo, Mat ha gettato il detenuto oltre la ringhiera della prigione e l’ha ucciso. Quindi forse non è un bravo ragazzo così come vuole far credere e ha mentito Olivia.

E tu cosa ne pensi di questa serie tv e del finale? Ti invitiamo a leggere la nostra recensione di Suburbia Killer per scoprire il nostro voto.