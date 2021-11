Pam & Tommy è la nuova serie tv ispirata alla turbolenta relazione tra l’attrice Pamela Anderson (Soli contro il crimine, Superhero – Il più dotato fra i supereroi, Baywatch – Matrimonio alle Hawaii) e a Tommy Lee (Too Fast for Love, Generation Swine, Live: Entertainment or Death), batterista dei Mötley Crüe, gruppo heavy metal statunitense formatosi a Los Angeles nel 1981.

La storia burrascosa tra le due discusse star ha avuto inizio nel 1995, quando Pamela Anderson e Tommy Lee decisero di sposarsi solo quattro giorni dopo essersi conosciuti, il 19 febbraio sulla spiaggia di Cancun in Messico. Il loro è sempre stato un rapporto molto burrascoso, che ha riempito più volte le colonne di cronaca e quelle di gossip. Durante il loro matrimonio, ad esempio, il batterista fu arrestato per violenza domestica e condannato a sei mesi nel carcere della contea di Los Angeles.

Adesso la relazione tra i due turbolenti sposi diventerà una serie televisiva e rivivrà, raccontando tutte le loro follie e alcune vicende indimenticabili, attraverso le interpretazioni degli attori Lily James (Broken – Una vita spezzata, Il club del libro e della torta di bucce di patata di Guernsey, Downton Abbey) ) e Sebastian Stan (Captain America – Il primo Vendicatore, The Falcon and the Winter Soldier, Ricomincio da te – Endings, Beginnings), in uno show che andrà in onda su Hulu.

Pam & Tommy, la storia di Pamela Anderson e Tommy Lee tra liti, amore folle e due figli

Pam & Tommy, sarà dunque una delle novità più attese del prossimo anno, in Italia è destinata ad andare in onda sulla piattaforma streaming Disney+, e in queste ore Hulu ha deciso di annunciare con un teaser la data di uscita della miniserie: lo show con le due star Lily James e Sebastian Stan nei ruoli di Pamela Anderson e Tommy Lee, infatti, arriverà sugli schermi americani mercoledì 2 febbraio.

Nel trailer, come potete vedere, ci sono molte anticipazioni riguardanti le modalità scelte dal regista Craig Gillespie (Lars e una ragazza tutta sua, Fright Night – Il vampiro della porta accanto, Tonya) per raccontare la storia della diffusione del famoso sex tape di cui sono stati protagonisti i due sposi, fulcro della vicenda narrata nella miniserie.

Nel 1998, infatti, venne diffuso online un filmato che ritraeva Pamela Anderson in scene di sesso durante la sua prima notte di nozze con Tommy Lee. All’epoca ne scaturì uno scandalo, e l’attrice citò la società di distribuzione del video, che venne pubblicato in versione integrale, ottenendo un accordo di transazione confidenziale tra le parti.

La miniserie, composta da otto puntate, è stata scritta e prodotta da Rob Siegel (The Onion Movie, Big Fan, The Founder) e DV DeVincentis (American Crime Story, Alta fedeltà, L’ultimo contratto) e racconta, dunque, la vera storia della diffusione del sex tape della coppia diventato virale, seppure loro malgrado. Lo show, inoltre, racconterà anche inoltre il rapporto passionale e complicato tra Pamela e Tommy che si sono sposati nel 1995 e, come già detto, dopo sole 96 ore dal loro primo incontro.

La diffusione del video privato ha dato vita a una battaglia legale che ha visto la star di Baywatch fare causa alla casa di distribuzione Internet Entertainment Group, con cui ha successivamente stretto un accordo permettendo che il filmato tornasse nuovamente disponibile sul loro sito, triplicando così il numero dei loro utenti. Nel cast della serie ci sono anche Seth Rogen (Suxbad – Tre menti sopra il pelo, Sballati per le feste!, An American Pickle), Taylor Schilling (Ho cercato il tuo nome, Argo, The Prodigy – Il figlio del male), Andrew Dice Clay (Donne amazzoni sulla Luna, Brain Smasher… il buttafuori & la modella, A Star Is Born), Pepi Sonuga (Under the Silver Lake, Leprechaun Returns, Into the Dark), Spenser Granese (The Deuce: La via del porno, I molti santi del New Jersey, Alone Together), Nick Offerman (Wristcutters – Una storia d’amore, Quel fantastico peggior anno della mia vita, Lucy in the Sky), Fred Hechinger (Il capitale umano – Human Capital, La donna alla finestra, The White Lotus), Paul Ben-Victor (The Corruptor – Indagine a Chinatown, Duri si diventa, The Irishman, The Banker) e Mozhan Marnò (La guerra di Charlie Wilson, The Stoning of Soraya M., House of Cards – Gli intrighi del potere).

Il video di cui Pamela Anderson è protagonista insieme a Tommy Lee di una scabrosa scena di sesso, non è il primo sex tape di cui l’attrice è stata protagonista. Negli anni, infatti, è circolato un altro filmato, precedente a quello tra la bionda soubrette e il controverso batterista, che ha coinvolto, oltre alla stessa Anderson, il musicista Bret Michaels (A Letter from Death Row, Freedom of Sound, Look What the Cat Dragged In).

Anche in quel caso la coppia non era riuscita a impedire la diffusione di quattro minuti del girato, ma aveva ottenuto la possibilità di bloccare con successo la diffusione della versione integrale del nastro. Nel 2002 Pamela Anderson ha dichiarato pubblicamente di aver contratto l’epatite C condividendo gli aghi per tatuaggio con Tommy Lee, concludendo le cure con successo nel 2015. La coppia, che ha avuto due figli, Brandon Thomas e Dylan Jagger ha poi divorziato nel 1998.

