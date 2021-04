You è, senza dubbio, una delle serie televisive che sono state maggiormente apprezzate dal pubblico di Netflix. Ha fatto il suo debutto nel 2018 e racconta una storia in grado di coinvolgere ed appassionare anche i più scettici. Certo, a volte con risvolti un po’ ossessivi, ma si basa sui libri di Caroline Kepnes.

Racconta la storia di Joe Golberg (l’attore Penn Badgley), libraio di New York, che si innamora ossessivamente della sua cliente Guinevere Beck (l’attrice Elizabeth Lail) durante la prima stagione, mentre nella seconda stagione vive un’intensa storia d’amore con Love Quinn (l’attrice Victoria Pedretti). Visto il grande successo, già nel gennaio 2020 Netflix aveva rinnovato la serie You per la terza stagione che sarebbe dovuta uscire prima dell’estate 2021, ma così non sarà purtroppo.

Il protagonista di You, Joe Golberg

Come sappiamo, i tempi sono rallentati e tutto è diventato più difficile. È difficile riuscire a fare tutto come prima, è sufficiente pensare ai tempi per la nuova stagione de La casa di carta. Le riprese di You3 sono finite pochi giorni fa a Los Angeles quindi viene spontaneo pensare che vedremo la nuova stagione sul piccolo schermo tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. Molto probabilmente uscirà nel periodo di Natale, come le due serie precedenti che sono uscite proprio intorno a quella data, complice il periodo di vacanza.

La terza stagione di You si baserà su You Love Me, libro della Kepnes uscito il 6 aprile e la sceneggiatrice Sara Gamble ha promesso che saranno dieci episodi ricci di novità e colpi di scena. Per quanto riguarda il cast, invece, troveremo i soliti nomi con alcune aggiunte. Entreranno a far parte di You: Shalita Grant, Travis Van Winkle, Dylan Arnold e Tati Gabrielle.

E tu hai seguito You? Cosa ti aspetti dalla terza stagione? Ti aspettiamo nei commenti!