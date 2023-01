7 Voto

La Golino è la vera protagonista della serie e ruba la scena a tutti ma sinceramente a me non è dispiaciuta nemmeno la fotografia, altre interpretazioni e per come la serie racconta una storia di famiglie tumultuose e rimpianti generazionali. Solo un italiano può veramente capire e apprezzare questa serie TV. Si parte dalla famiglia per bene in cui l'accento napoletano viene un po' sfocato e si passa alla Napoli un po' più degradata in cui l'accento napoletano è molto più marcato e in cui capiamo perché la Golino è una delle attrici migliori che tutt'ora abbiamo in Italia. Ma non è solo l'accento, nella Napoli più verace le persone ti salutano e si approcciano diversamente, personalmente ho trovato meravigliosa questa rappresentazione e per questo motivo ho dato 7 a La vita bugiarda degli adulti.