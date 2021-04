Audrey Hepburn, attrice britannica classe 1929 e venuta a mancare nel 1993, è stata fin da subito un’icona di stile ed uno dei capisaldi del mondo del cinema mondiale grazie a film di successo come Vacanze Romane, Sabrina o Colazione da Tiffany. Diversi i premi che ha vinto durante la sua carriera, tra i quali ricordiamo: due Oscar, tre Golden Globe, un Emmy, un Grammy Award e ben quattro BAFTA ed anche una stella a lei dedicata sulla Hollywood Walk of Fame di Los Angeles.

È dal dicembre 2018 che si parla di una possibile serie tv che possa rendere onore alla sua storia. Ed ora, finalmente, questa serie televisiva vedrà la luce e si intitolerà Audrey. Sarà tratta dal libro uscito nel 2015 dal titolo Audrey at Home (Audrey mia madre in italiano) scritto da Luca Dotti, il figlio nato dal secondo matrimonio dell’attrice con lo psichiatra Andrea Dotti. La serie racconterà la vita della Hepburn: dall’inizio della sua carriera con l’adolescenza trascorsa in Europa fino al successo raggiunto ad Hollywood, ma anche aspetti della sua vita personale che non sono mai stati resi noti.

La vita di Audrey Hepburn sarà una serie tv

Scopriremo com’era l’attrice lontana dai riflettori, conosceremo la sua passione per Raffaella Carrà ed anche per il “cibo spazzatura” che adorava mangiare distesa sul divano. Tutti particolari che il figlio conosce bene. Al momento sono pochi i dettagli che abbiamo a disposizione. Sappiamo che Audrey sarà prodotta da Wildside, sceneggiata da Jacqueline Hoyt e sarà in lingua inglese. Andrea Scostati, direttore operativo di Fremantle, afferma che:

“Per Audrey il nostro obiettivo sarà ancora una volta quello di produrre un contenuto nato a livello locale ma rivolto a una platea mondiale. Credo che il team creativo riunito dalla Wildside e il progetto stesso abbiano le caratteristiche ideali perché questo accada“.

Al momento non sappiamo chi interpreterà l’attrice in questa serie tv. In passato, i suoi panni sono stati vestiti da Jennifer Love Hewitt che, nel 2000, è stata Audrey Hepburn in un tv movie.

