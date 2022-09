Tiziano Ferro torna con l’atteso singolo “La vita splendida”, disponibile da Venerdì 9 Settembre su tutte le piattaforme.

Il nuovo singolo apre la strada al prossimo album del cantautore che uscirà l’11 Novembre e che si intitolerà “Il mondo è nostro”. La ballad segna la collaborazione con due tra i più apprezzati artisti della scena italiana, Brunori SAS e Dimartino, che firmano il brano con il cantante di Latina per il suo ritorno alle scene.

Tiziano Ferro, che ha appena festeggiato i 20 anni di carriera, pubblicherà il suo l’ottavo album di inediti a tre anni di distanza dall’ultimo lavoro di studio “Accetto Miracoli” che ha conquistato ben 3 dischi di platino.

“Il mondo è nostro” conterrà 13 brani inediti ed è stato scritto da Tiziano Ferro e registrato a Los Angeles durante questi ultimi 3 anni.

Il significato de “La vita splendida” di Tiziano Ferro

È lo stesso cantante a spiegare il messaggio che ha voluto imprimere nel suo nuovo brano:

“La vita splendida è un dialogo ipotetico con una mia cara amica, una persona con cui sono cresciuto, mi sono confrontato a 20, 30 e 40 anni. Durante tutti questi anni ci siamo confrontati su insicurezze e fragilità, ci siamo raccontati i momenti belli e quelli più difficili delle nostre vite e questa canzone, a tratti esistenziale, vuole celebrare l’amicizia e il rapporto di dialogo tra due amici. Al centro di questa conversazione c’è ovviamente la vita. Anche se passiamo attraverso strade tortuose e curve impegnative il bilancio finale è sicuramente ottimista, liberatorio”.

Tiziano Ferro nella canzone esorta a vivere pienamente l’amore, ad accettare il proprio corpo, a fare tutto a ogni età, a ricordandosi che il giudizio degli altri non ha valore. L’amore è il vero motore per superare ogni ostacolo anche se la vita a volte è deludente, ma mai così tanto da doverla buttare via.

In uno dei passaggi più interessanti del testo, canta: “È una specie di corsa ad ostacoli e tu, tu vuoi battere il record mondiale anche quando va tutto a p*****e”. Emblematica e tagliente è l’immagine sportiva che sottolinea la forza di volontà che ognuno di noi deve trovare per reagire alle difficoltà della vita.

Il testo de “La vita splendida” di Tiziano Ferro

Amati più che puoi

e poi amati come vuoi

e lascia stare chi ti punta sempre il dito

e lascia stare chi non lo ha capito

mettiti quel vestito

anche se dicono che non ti sta

smettila di dire sempre

che per ballare non hai più l’età

e poi chiediti come stai

da quanto tempo non lo fai

tu che eri una che vivevi d’istinto

ora al futuro ci credi a stento

tu che per sempre non esiste mai

che non esisti chi ama come noi

tu che più cadi più ritorni in piedi

tu alla fine ancora un po’ ci credi

ci credi

Da una vita così

che anche quando ti spettina

è splendida si

sembra quasi una corsa ad ostacoli

e tu, tu vuoi battere il record mondiale

anche quando il traguardo scompare

splendida si, splendida



Splendida malinconia

splendida quella bugia

che ti tiene prigioniera da vent’anni

aggrappata ad una fotografia

splendida anche questa luna che non hai certo fabbricato tu

splendida la paura di dire a tutti che ora vuoi di più

di più

Da una vita così

che anche quando ti spettina è splendida si

è una specie di corsa ad ostacoli

e tu, tu vuoi battere il record mondiale

anche quando va tutto a put***ne

anche se a volte vorresti morire

Come è facile

dirsi bugie quando piove

e tu ti senti sola

Ma una vita così, io la voglio lo stesso una vita così

a pensarci mi vengono i brividi

ma io la voglio cantare

anche quando l’orchestra scompare

la la laaaa la la laaaa

la vita splendida

E tu, ha già ascoltato“La vita splendida” di Tiziano Ferro? Scrivi cosa ne pensi nei commenti!