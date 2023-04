Si chiama “The feels” ed è il nuovo brano di Labrinth, quello uscito oggi venerdì 28 aprile 2023 e di cui a beve analizzeremo più nel dettaglio il significato e la traduzione del testo.

Prima però due dovute parole sull’autore: Labrinth, nome d’arte di Timoth Lee McKenzie, è un cantautore e produttore discografico di nazionalità britannica.

La canzone “The feels” rappresenta la prima traccia del suo nuovo album in studio “Ends and Begins“, terzo della sua carriera musicale, e ad essa ha partecipato anche la celeberrima cantante, oltreché ballerina e attrice, Zendaya.

Scopriamo dunque ora subito il significato e la traduzione del testo di “The feels“.

Significato di “The feels”

Questo brano esprime a due voci il processo di innamoramento, che sconvolge, confonde ed è totalmente assolutizzante.

Traduzione del testo

[Verso 1: Labrinth]

Sono stato colpito da un camion, sono stato colpito da un camion

Ed è partito e mi ha lasciato qui a morire

Una lunga notte qui a piangere sotto la pioggia, yeah

[Pre-Ritornello: Labrinth]

Sono stato toccato da Dio e questo mi ha fottuto

Come una corrente elettrica che attraversa le mie vene

Un fulmine è arrivato e mi ha colpito di nuovo

[Ritornello: Labrinth]

Ora sono immerso nei miei sentimenti

Su nelle nuvole da qualche parte ora

Non so cosa sia reale, reale

Mi sono perso, mi sono perso

Non so nemmeno se sono qui ora

Ma sono immerso nei miei sentimenti, sentimenti

[Post-Ritornello: Labrinth]

Sentimenti

[Verso 2: Zendaya]

Ora mi hai fatto perdere nelle emozioni

Ora mi hai intossicato con la tua droga

Il flusso sanguigno corre, il battito cardiaco pulsa

La verità è che sono innamorata di te, oh

[Pre-Rtornello: Zendaya & Labrinth]

Oh, sono stata toccata da Dio e mi ha fottuta

Come una corrente elettrica che pulsa nelle mie vene

Fulmine, vieni a colpirmi di nuovo

[Ritornello: Zendaya & Labrinth]

Sono immerso nei miei sentimenti

Su nelle nuvole da qualche parte ora

Non so cosa sia reale, reale

Mi sono persa, mi sono persa

Non so nemmeno se sono lì ora

Sono immersa nei miei sentimenti, sentimenti

[Outro: Labrinth & Zendaya]

Sentimenti

Sentimenti

(Nei miei) sentimenti

(Sono nei miei) Sentimenti

(Sono nei miei) Sentimenti.

–

Cosa pensate di questo brano? Diteci le vostre opinioni nei commenti!