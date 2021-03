La prima immagine di House of Gucci, nuovo film in lavorazione di Ridley Scott, ci arriva da una delle attrici protagoniste, Lady Gaga, che in compagnia di Adam Driver si mostra in posa sul set.

I protagonisti del film, infatti, saranno proprio la cantante di origini italiane Stefani Germanotta (in arte Lady Gaga) e il suo collega Adam Driver che vestiranno i panni di Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci, la celebre coppia passata, purtroppo, agli onori della cronaca.

Lo scatto condiviso sui social da Lady Gaga, che vi mostriamo in cima all’articolo, ritrae l’elegante donna in dolcevita nero e collana di perle, abbracciata ad un uomo alto e sorridente in maglione bianco, il tutto in perfetto stile anni ’80. Sullo sfondo il bellissimo paesaggio di Gressoney. Una perfetta foto ricordo di altri tempi…

La didascalia che Lady Gaga ha scritto per accompagnare la foto è Signore e Signora Gucci. La storia tra i due coniugi, com’è tristemente noto, vede lei come mandante dell’omicidio dell’uomo.

Di cosa parlerà House of Gucci?

Patrizia Reggiani, moglie di Gucci fino al 1992, fu mandante dell’omicidio dell’ex marito, che venne infatti assassinato a colpi di pistola il 27 maggio 1995. Soltanto dopo diversi anni, la Reggiani, che aveva ereditato la grande casa di moda fiorentina, venne smascherata da alcuni complici dopo una lunga indagine, e solo nel 1997 arrestata.

La Reggiani, che ha scontato la sua pena a San Vittore, dopo 20 anni di carcere, nel 2017 ha riacquistato la libertà. Da sempre simbolo di stile, lusso e raffinatezza, Patrizia Reggiani è diventata un’icona dark, cuore di una storia piena di misteri, amori malati e odio omicida.

Toccherà ora a Lady Gaga rappresentare la Reggiani sul grande schermo, in un ruolo che, dopo la sua parte in A Star is Born, le darà la possibilità di far valere ancora una volta le sue doti attoriali.

Ma Lady Gaga e Adam Driver non sono gli unici attori di un certo livello presenti in House of Gucci. Accanto a loro, infatti, vedremo anche Jeremy Irons, Al Pacino e Jared Leto.

Il film, attualmente in lavorazione, dovrebbe arrivare nei cinema nel novembre 2021.

E tu cosa ne pensi di Lady Gaga e Adam Driver in questa foto dal set di House of Gucci? Lascia un commento qui sotto per dire la tua.