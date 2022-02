Lady Gaga è una cantautrice ed attrice di New York classe 1986. Molto amata dal pubblico sia per la sua voce che l’ha vista protagonista di brani di successo mondiale come Bad Romance, Shallow, Poker Face, Just Dance, Judas e Paparazzi per citarne alcuni sia per il suo talento che mette in mostra nei film dove ha preso parte come in Sin City – Una donna per cui uccidere, A Star Is Born fino al recente House of Gucci, capolavoro uscito lo scorso anno e che l’ha vista recitare nei panni di Patrizia Reggiani, moglie di Maurizio Gucci, mentre si raccontava l’omicidio di quest’ultimo (se non l’hai ancora letta, qua trovi la nostra recensione del film).

Proprio ieri sono state rese note le nomination per il premio Oscar 2022 ed, a sorpresa, il nome di Lady Gaga non figura nella lista dei candidati ed è stata snobbata dall’Academy. Sembravano non esserci dubbi sul fatto che sarebbe stata candidata come migliore attrice per il ruolo interpretato in House of Gucci ed invece il film porta a casa solo una nomination e Lady Gaga non ci sarà a contendersi la statuetta come migliore attrice che invece vede in lista Penelope Cruz per Madres Paralelas, Olivia Colman per La figlia oscura, Nicole Kidman per A proposito dei Ricardo e Jessica Chastain per Gli occhi di Tammy Faye. Inutile dirlo, tutti i fan di Lady Gaga si sono arrabbiati e si sono detti sorpresi da questa improvvisa decisione.

Hanno preso di mira i social network chiedendo a gran voce delle spiegazioni, soprattutto poiché sembra strano il fatto che l’attrice abbia ricevuto nomination per importanti premi dal calibro dei Critics Choice Awards, i Golden Globes, i SAG Awards, i BAFTA Awards e poi nulla per gli Oscar. Lady Gaga ha sempre dimostrato di essere una ragazza di stile e di un’eleganza unica ed, anche in questo caso, ha preferito non commentare l’esclusione ed, al contrario, ha fatto i complimenti a Frederic Aspiras, suo hairstylist che, insieme ai colleghi Goran Lundstrom ed Anna Carin Lock, è in lista per il premio di Migliore Makeup and Hairstyling. La cantante ha scritto un post sul proprio profilo Instagram dove afferma:

“Non potrei essere più felice per un uomo che per me è come un fratello e con il quale ho lavorato negli ultimi 15 anni, Frederic Aspiras, per la sua nomination nella categoria Makeup & Hairstyling per House of Gucci. Frederic è stato magico, preciso, e ha dedicato mesi alla pre-preparazione e al lavoro sul set. Sei un genio vivente, e siamo tutti grati di poter respirare il tuo talento, la tua creatività e il tuo spirito così generoso. Continui a dare prova del tuo Dna artistico, della tua visione, del legame con la tua famiglia che ti guida sempre verso l’eccellenza. Ti voglio bene e tifo per te”.

E, come se non bastasse, Lady Gaga ha voluto congratularsi anche con tutti i candidati e le candidate all’Oscar dimostrando di non aver nessun problema per il fatto di non essere stata scelta:

“A tutti i nominati quest’anno: congratulazioni per il vostro duro lavoro, per la dedizione, per la candidatura e per la magia che c’è in voi. Tutti voi meritate un riconoscimento per le vostre splendide performance e per i risultati conseguiti lo scorso anno. Il vostro impegno in tempi difficili come quelli della pandemia, il vostro grande cuore, la vostra abilità nel raccontare grandi storie è un dono per tutto il mondo che sta passando un terribile momento. Congratulazione, amici miei: bravi”.

Lady Gaga era già stata candidata agli Oscar come migliore attrice nel 2019 con il film A Star Is Born ed aveva vinto l’ambita statuetta grazie alla canzone originale Shallow.

E tu cosa ne pensi dell'esclusione di Lady Gaga? Secondo te meritava la nomination come migliore attrice agli Oscar?