Lady Gaga è una cantautrice ed attrice di New York classe 1986. Molto amata dal pubblico sia per la sua voce che l’ha vista protagonista di brani di successo mondiale come Bad Romance, Shallow, Poker Face, Just Dance, Judas e Paparazzi per citarne alcuni sia per il suo talento che mette in mostra nei film dove ha preso parte come in Sin City – Una donna per cui uccidere, A Star Is Born fino al recente House of Gucci, capolavoro uscito lo scorso anno e che l’ha vista recitare nei panni di Patrizia Reggiani, moglie di Maurizio Gucci, mentre si raccontava l’omicidio di quest’ultimo.

Ed oggi Lady Gaga è pronta per tornare protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 23 dicembre, esce infatti il suo singolo dal titolo Bloody Mary che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Un brano che, ovviamente i più già lo sapranno, non è certo nuovo in quanto è stato pubblicato nel 2011 e che troviamo all’interno di Born This Way, ma nell’ultimo periodo è diventato davvero virale. Siamo pronti a scommettere che tutti voi lo avete sentito almeno una volta poiché è la colonna sonora del balletto di Mercoledì Addams (con una coreografia inventata da Jenna Ortega appositamente per la serie tv) e che tutti ballano sui social. Ad oggi, infatti, sono oltre 1,2 milioni i Tiktok prodotti con questa canzone come colonna sonora ed è la canzone più cercata su Spotify. Una passione diventata virale sia per i personaggi famosi che non. La canzone è stata scritta da Lady Gaga stessa con l’aiuto di Fernando Garibay e Dj White Shadow.

La cantante Lady Gaga

Il significato di Bloody Mary

Bloody Mary è il singolo di Lady Gaga che, a distanza di più di dieci anni, è tornato in auge. Ovviamente nonostante sia stato scelto come colonna sonora del balletto di Mercoledì, non ha nulla a che vedere con la famiglia Addams. Nel corso degli anni ci si è interrogati parecchie volte sul possibile significato e sono nate due correnti di pensiero. La prima vede come protagonista Maria la Sanguinaria, ovvero Maria I Tudor che era molto attaccata alla chiesa ed il suo scopo era quello di eliminare tutti i luterani e tutti i calvinisti fino a quando Elisabetta I la condannò a morte: una donna mai amata dagli inglesi e si vuole far vedere quanto una donna bigotta possa essere un vero pericolo. La seconda opzione, invece, parla di Maria non solo come personaggio sacro, ma anche come una donna insaguinata ovvero che è un essere umano che pecca e ci racconta, così, come dovrebbe essere il ruolo di una donna all’interno della società anche se una diventa una donna importante, non deve mai dimenticare di essere una donna vera.

E tu sei un fan di Lady Gaga? Hai ballato anche tu il famoso balletto di Mercoledì sulle note di Bloody Mary? Ti aspettiamo nei commenti e ti lasciamo con la traduzione del brano!

Traduzione Bloody Mary

Tesoro

Oh

L’amore è solo una storia di cui potrebbero farsi testimoni

e quando te ne sarai andato

gli dirò che sei tu la mia religione

quando Ponzio Pilato arriverà per uccidere il re sul suo trono

io mi terrò pronta per le loro pietre.

ballerò, ballerò, balleròcon le mie mani, mani, mani

sulla mia testa, testa, testa

come disse Gesù

ballerò, ballerò, ballerò

con le mie mani, mani, le mie mani sulla testa

mani giunte, perdonalo, prima che muoia, perchè…

non piangerò per te

non crocifiggerò le cose che fai

non piangerò per te

vedi quando te ne sarai andato continuerò ad essere Maria la sanguinaria

Amore

non siamo l’arte di Michelangelo da scolpire

lui non può riscrivere l’agro del mio furibondo cuore

aspetterò sulla cima della montagna nel freddo di Parigi

non voglio morire tutta sola

ballerò, ballerò, balleròcon le mie mani, mani, mani

sulla mia testa, testa, testa

come disse Gesù

ballerò, ballerò, ballerò

con le mie mani, mani, le mie mani sulla testa

mani giunte, perdonalo, prima che muoia, perchè…

non piangerò per te

non crocifiggerò le cose che fai

non piangerò per te, vedi

quando te ne sarai andato continuerò ad essere Maria la sanguinaria

Amore

Gaga, Gaga

Gaga, Gaga

Gaga, Gaga

Gaga, Gaga

Gaga, Gaga

Gaga, Gaga

Gaga, Gaga

Gaga, Gaga

Dum dum, da-di-da

Dum dum, da-di-da-dadda-da-di-da

Dum dum, da-di-da

Dum dum, da-di-da

Dum dum, da-di-da-dadda-da-di-da

Dum dum, da-di-da

non piangerò per te

non crocifiggerò le cose che fai

non piangerò per te, vedi

quando te ne sarai andato continuerò ad essere Maria la sanguinaria