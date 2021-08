Lady Gaga e Tony Bennett hanno pubblicato un video dove si trovano in uno studio di registrazione a cantare la loro versione del classico di Cole Porter “I Get a Kick Out of You“.

La canzone è una delle numerose cover del compositore di Broadway che apparirà su Love for Sale, un’intera raccolta di canzoni di Porter eseguite da Gaga e Bennett. Il duo ha annunciato l’album all’inizio di questa settimana, durante il 95esimo compleanno di Bennett. Love for Sale uscirà il 1 ottobre tramite l’etichetta Columbia/Interscope. Love for Sale sarà il secondo album di Lady Gaga e Tony Bennett dopo Cheek to Cheek del 2014.

Love for Sale sarà anche l’ultima avventura in studio di Bennett, poiché a febbraio la famiglia del cantante ha annunciato che sta combattendo contro il morbo di Alzheimer dal 2016. Secondo quanto riferito, la musica ha aiutato Bennett in questa lotta contro la progressione dell’Allzheimer.

L’artista ha continuato a fare spettacoli dopo la diagnosi. Bennett e Gaga hanno iniziato a registrare Love for Sale dopo che il cantante ha ricevuto la notizia della malattia, iniziando le sessioni all’Electric Lady di New York City nel 2018, così da finire l’album nel 2020.