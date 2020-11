Spesso nel weekend ci piace ritornare indietro nel tempo e analizzare delle canzoni che hanno reso famoso un genere…

In questo caso si tratta anche di un rimpianto perché, a nostro avviso, G.U.Y. di Lady Gaga avrebbe meritato qualcosina in più. Ciò nonostante ha raccolto quasi 100 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Sono passati sette anni da quando la cantante e attrice ha pubblicato questo singolo estratto da ARTPOP. Per molti critici musicali questa pubblicazione discografica oscilla tra il sublime e il ridicolo. Per quello che vale, inseriamo “GUY” nella prima categoria. Non è impeccabile come “Gypsy” o deliziosamente sgradevole come “Sexxx Dreams“, ma è estremamente orecchiabile, completamente demenziale e sorprendentemente progressista nel modo in cui affronta i ruoli di genere.

“Voglio essere la ragazza sotto di te, voglio essere il tuo RAGAZZO”, canta Lady Gaga all’inizio di Guy e sopra i furiosi ritmi house del produttore Zedd. Le cose si fanno particolarmente interessanti sul ponte, quando Gaga si diletta in politica sessuale. “Non ho bisogno di essere al top per sapere che quanto valgo, perché sono abbastanza forte da conoscere la verità”, fa le fusa. “Voglio solo che sia caldo.”

Una canzone come “GUY” richiedeva un video folle e l’icona pop è andata davvero ben oltre. Con una narrativa elaborata su un angelo caduto, cammei con un sosia di Gesù, Gandhi e Michael Jackson e un po’ nudità, il video di GUY è puro eccesso pop. Il corto dura quasi 12 minuti ed è stato girato in California a Hearst Castle, castello di 165 stanze. Lady Gaga ha diretto il video e ha curato il montaggio. Nel cortometraggio troviamo alcuni membri del reality “The Real Housewives of Beverly Hills”, Andy Cohen e SkyDoesMinecraft.

Ecco il cortometraggio di Lady Gaga:

Ecco il video di G.U.Y. nella sua versione singola:

La traduzione del testo di GUY

Salve Himeros

Dio del desiderio sessuale, figlio di Afrodite

Sdraiati e festeggia

mentre questa musica ti guida per mezzo di nuove posizioni

Voglio essere la ragazza sotto di te (oh si)

Voglio essere il tuo G.U.Y. ( si)

Voglio essere la tomba e la terra si (oh si)

Il nostro sesso non dice bugie

Vado a indossare la cravatta, voglio il potere di abbandonarti

Sto puntando verso il pieno controllo di questo amore (si di questo amore )

Toccami, toccami, non essere dolce

Amami, amami, per favore retweetta

Permettimi di essere la ragazza sotto di te e che ti fa piangere

Voglio essere quel ragazzo ( G.U.Y. )

Voglio essere quel ragazzo ( G.U.Y. )

Voglio essere quel ragazzo ( G.U.Y. )

La ragazza sotto di te ( G.U.Y. )

Sto andando a dire la parola

E ti possiedo

Tu sarai mio ( G.I.R.L. )

Ragazzo, ti sto corteggiando per averti

Sai, indosserai il mio make-up per bene

Non ho bisogno di essere al meglio

Per sapere che ne vale la pena

Perché io sono abbastanza forte per sapere la verità

Voglio solo che sia caldo

Perché io mi sento al top quando sono innamorata

E sono innamorata di te

( G.U.Y. )

Toccami , toccami

( G.U.Y. )

Monta la tua dea

Toccami, toccami

( G.U.Y. )

Come l’estate e la luna entrano in piena fase

Sali su di me

( G.U.Y. )

E Marte combattente contro spiriti di arieti nell’atmosfera

Toccami, toccami, non essere timido

Io sono carica come un G.U.Y.

Mi sdraio a faccia in giù questa volta

Sotto di te come un G.U.Y.

Voglio essere quel ragazzo ( G.U.Y. )

Voglio essere quel ragazzo ( G.U.Y. )

Voglio essere quel ragazzo ( G.U.Y. )

La ragazza sotto di te G.U.Y.

Voglio essere quel ragazzo ( G.U.Y. )

Ti avvolgerà ragazzo ( G.U.Y. )

Mi stendo a faccia in su guy ( G.U.Y. )

La ragazza sotto di te G.U.Y.