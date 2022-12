In questo periodo, siamo tutti alle prese con i film natalizi. Quale occasione migliore se non il mese di dicembre per fare un rewatch completo di tutti i titoli che si amano maggiormente? Senza ombra di dubbio, uno dei film natalizi più apprezzati e seguiti è L’ Amore non va in vacanza. Uscito nel 2006 e diretto da Nancy Meyers ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico e della critica tanto che realizzarlo è costato circa 70 milioni di sterline (un milione di sterline solo per l’interno della casa di Amanda), ma poi ha guadagnato oltre 200 milioni di sterline ai botteghini.

L’ Amore non va in vacanza ci racconta la storia di Amanda Woods e di Iris Simpkins che decidono di scambiarsi le case durante le vacanze di Natale per fuggire ciascuna dalla propria vita. Così una si ritrova da sola in una casa di campagna in Gran Bretagna, mentre l’altra in un mondo dorato a Los Angeles. Imprevisti, colpi di scena, emozioni e l’amore che trionfa: il tipico film con il lieto fine in grado di emozionarti grazie anche al cast di tutto rispetto che vede Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black tra i protagonisti. E tutto questo permette a L’ Amore non va in vacanza di essere la commedia romantica preferita dal pubblico nel periodo natalizio a pari merito con Love Actually. Ed ora, a distanza di quasi 17 anni dall’uscita, arriva la notizia che tutti speravano di poter ricevere prima o poi. Stando a quanto afferma il The Sun, infatti, L’ Amore non va in vacanza avrà finalmente il suo sequel ed in L’ Amore non va in vacanza 2 troveremo tutti i protagonisti del cast originale. Difficilmente succede questo, soprattutto a distanza di così tanti anni. Il The Sun, infatti, rivela che:

“È uno dei film di maggior successo nel suo genere e viene ancora apprezzato ogni anno da milioni di fan in tutto il mondo: ha perfettamente senso rivisitare quei personaggi e scoprire cosa ne è stato delle loro vite dopo che si sono uniti. Sarà divertente, toccante e commovente, proprio quello che tutti vogliono per Natale”.

Cameron Diaz e Kate Winslet in L’amore non va in vacanza

Come se non bastasse, ci pensa il DailyMail a fornirci ulteriori dettagli, ovvero che le riprese del sequel de L’ Amore non va in vacanza dovrebbero iniziare nel 2023 ed andranno in scena nel Regno Unito ed in Europa abbandonando quindi gli Stati Uniti: questo ci fa capire che, alla fine, anche Amanda allora avrà deciso di restare a Londra per amore. D’altronde, da quindici anni a questa parte, il pubblico si è spesso chiesto cosa fosse successo alle coppie formate da Amanda e da Graham e da Iris e da Miles ed ora non vede l’ora di avere le tanto attese risposte. Se i tempi verranno rispettati, il prossimo Natale sarà in compagnia del sequel de L’ Amore non va in vacanza. Tuttavia, i diretti protagonisti sembrano voler far spegnere tutte le speranze affermando che non ci sarà nessun sequel. Nancy Meyers ha pubblicato la notizia sul suo profilo Instagram affermando che sta ricevendo numerosi messaggi privati, ma che le dispiace dire che non è una notizia vera. Ed anche Kate Winslet, durante un’intervista con People, ha affermato che:

“È la prima volta che ne sento parlare. Vi assicuro che nessun agente o ufficio stampa ne ha parlato con me. Mano sul cuore, non è mai venuto fuori”.

Ma queste parole non sono sufficienti, il pubblico pensa sia fatto apposta per creare ancora maggiore attesa.

E tu hai visto almeno una volta il film L’ Amore non va in vacanza? Cosa ti aspetti da questo sequel in arrivo? Ti aspettiamo nei commenti!