Lana Del Rey si gode una giornata di sole nel video alternativo per l’ultima traccia “Arcadia”, il primo singolo estratto dal suo prossimo album Blue Banisters.

Mentre il primo video mostrava la Del Rey mentre cantava la ballata al chiuso e sovrapposta a un cielo notturno, il nuovo video – diretto dalla stessa cantante – la porta fuori, dove si siede su un’altalena e si diverte intorno a un cottage in collina.

Lo stile è sempre quello di Lana Del Rey. Con luci e abiti che richiamano i figli dei fiori.

Blue Banisters uscirà il 22 ottobre, con la versione in vinile che arriverà il 29 ottobre. Insieme a “Arcadia”, Blue Banisters includerà anche altre tre canzoni recenti: “Text Book”, “Blue Banisters” e “Wildflower Wildfire”. L’LP è il secondo di Del Rey negli ultimi due anni. Nel 2020, infatti, Lana ha pubblicato Chemtrails Over the Country Club, uscito a marzo.

A settembre, Del Rey ha annunciato che stava disattivando i suoi account di social media “perché ha tanti altri interessi e altri lavori che richiedono privacy e trasparenza”. Da allora ha mantenuto quella promessa, disattivando sia il suo account Instagram che Twitter.