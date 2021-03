Dopo il successo ricevuto al cinema con Il Codice da Vinci, il professor Robert Langdon torna sullo schermo, questa volta per una serie tv prequel. Ovviamente ad interpretare il protagonista della serie, che s’intitolerà proprio Langdon, non troveremo più Tom Hanks, ma un attore più giovane, Ashley Zukerman, che vestirà i panni del professore in giovane età.

Dopo aver visto l’adattamento dei libri di Dan Brown ne Il Codice da Vinci, Angeli e Demoni prima e Inferno poi, siamo pronti a scoprire tutto quello che riguarda la storia all’inizio, molto prima dei fatti narrati nei due film.

Di cosa parlerà la trama della serie tv Langdon?

Essendo un prequel, la serie tv Langdon si concentrerà sulle prime fasi della carriera del professore, in particolar modo sui fatti narrati nel romanzo del 2009 Il simbolo perduto.

Robert Langdon, giovane professore di simbologia ad Harvard, parte per Washington dov’è stato convocato con urgenza da suo amico Peter Solomon uno storico, scienziato e filantropo associato alla massoneria. Una volta lì Robert si accorge che la richiesta dell’amico è stata inviata per indurlo in una trappola, e Solomon stesso ne è una vittima. Il nostro eroe dovrà così andare alla ricerca dei misteri dei Massoni per poter riuscire a risolvere il macabro mistero…

Ad occuparsi della serie tv saranno Dan Dworkin (già conosciuto per Revenge e American Horror Story) e Jay Beattie (Matador, The Crossing), entrambi saranno sia sceneggiatori sia produttori esecutivi insieme a Dan Brown.

Per il momento non si sa altro sulla serie tv Langdon, ma speriamo presto di avere qualche dettaglio in più, soprattutto per quanto riguarda il resto del cast e la data d’uscita.

