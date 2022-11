Il 7 Novembre di quest’anno è stata rilasciata su Amazon Prime Video, doppiata in italiano, la seconda parte della quarta stagione della meravigliosa serie anime “L’attacco dei giganti“, tratta dall’omonimo manga di Hajime Isayama e prodotta dallo studio Mappa.

In soli 12 episodi è successo di tutto: tra rivelazioni inaspettate, tradimenti, ricordi di un passato ormai perduto, vecchi incontri e soprattutto battaglie all’ultimo sangue, questa seconda parte è stata davvero in grado di tenere sempre alta l’attenzione degli spettatori.

L’ultima puntata ha però lasciato un po’ con l’amaro in bocca, in quanto non si è arrivati – come molti credevano – a una conclusione definitiva della storia; il manga è infatti stato adattato soltanto fino al volume 32, su un totale di 34.

La domanda sorge dunque spontanea: quando vedremo la fine de “L’attacco dei giganti“?

In merito ci sono state in passato numerose teorie: forse si farà una serie di pochissimi episodi, forse un film, forse addirittura un film diviso a sua volta in due parti; il materiale a disposizione del resto non è molto, e se l’anime vuole continuare come ha fatto fino ad ora a rimanere fedele alla sua opera cartacea senza aggiungere troppi filler, non ci si può aspettare chissà quale lunga produzione.

Ciò che comunque ora come ora è certo è che la storia di Eren, Mikasa, Armin e tutti gli altri vedrà una fine anche a livello animato: la teoria più accreditata è che la conclusione della storia sarà adattata in qualità di terza parte della stagione 4.

Ci troveremo dunque di fronte a una nuova tranche di episodi, di cui tuttavia al momento non siamo a conoscenza del numero.

Anche la data di uscita non è sicura, ma secondo alcune indiscrezioni la serie dovrebbe approdare sugli schermi nel corso del 2023.

Due giorni fa, in Giappone, si è inoltre tenuto un evento speciale dedicato proprio all’ultima stagione de “L’attacco dei giganti”, in cui sono state proiettate alcune delle scene più iconiche dell’anime accompagnate dalle tracce principali della colonna sonora, riprodotte dal vivo da un’orchestra.

In questa occasione, alla quale hanno partecipato anche i doppiatori originali dei personaggi della serie, è stata rilasciata una key visual promozionale legata per l’appunto all’ultima parte della quarta stagione:

La lotta contro Eren, come si può vedere dall’immagine, è dunque entrata a tutti gli effetti nel vivo.

Cosa succederà ai nostri amati protagonisti? Quale sarà la sorte del mondo intero? Non ci resta che aspettare il 2023 per scoprirlo… o in alternativa leggere il manga (completo in 34 volumi ed acquistabile su Amazon).

Voi cosa vi aspettate dalla fine di questo anime? Siete impazienti anche voi di vederlo? Ditecelo nei commenti!