Laura Bono è una cantante di Varese classe 1979 che, nel giro di poco tempo, è riuscita a diventare un volto noto a livello nazionale soprattutto dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 2005 dove ha vinto, nella categoria Nuove Proposte, con il brano Non credo nei miracoli. Da quel momento è iniziata la sua carriera in ascesa che l’ha portata ad arrivare a far parte de Le Deva dal 2017, anno in cui ha sostituito Simonetta Spiri.

Voce di brani come Tutto ha una spiegazione, Amo solo te, Tra noi l’immensità, Oggi ti amo, Tienimi da conto fino ad arrivare a La mia discreta compagnia e Che ritorni la sera per citarne alcuni. Ed oggi Laura Bono è pronta per tornare ad essere la protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 3 novembre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo O Sopravvivere O Vivere che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

La cantante Laura Bono

Il significato di O Sopravvivere O Vivere

O Sopravvivere O Vivere, il nuovo singolo di Laura Bono, è una rock ballad a cuore aperto dove la cantante ci racconta un vissuto, ma al tempo stesso ci vuole invitare a reagire sempre, a dare voce alla nostra sofferenza. A tal proposito, Laura Bono rivela che:

“Questo è un brano dal suono ruvido, che scava nell’abisso in cui delle volte ci si caccia, anche volontariamente. E all’improvviso ti rendi conto di essere in gabbia. In una prigione che ti costruisci con le tue stesse mani nella quale preferisci restare per non affrontare la realtà. Può essere il divano di casa tua, la tua stanza, può essere la depressione, l’incapacità di non restare nell’indefinito dove tutto è possibile . È in quella gabbia che a un certo punto capisci che ci puoi sopravvivere ma sicuramente non vivere. E arriva il momento in cui sentì l’urgenza di scegliere, e io ho scelto di vivere.”

E nel frattempo Laura Bono è pronta per tornare ad essere protagonista del mondo live con il suo tour autunnale Scusate il Ritardo che inizierà il prossimo 18 novembre al Bloom di Mezzago (MB) per poi passare a Napoli, Torino e concludersi il 29 dicembre a Cagliari proprio poco prima della fine di un anno da ricordare per la cantante.

E tu sei un fan di Laura Bono? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo O Sopravvivere O Vivere? Ti aspettiamo nei commenti!