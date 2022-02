Alzi la mano chi non conosce almeno una canzone di Laura Pausini. Praticamente nessuno. D’altronde è impossibile non conoscere almeno un suo brano visto che si tratta di uno dei nomi italiani più amati del nostro paese ed all’estero. La cantautrice di Solarolo, classe 1974, è un talento indiscusso, ma ciò che la fa amare dal pubblico è il suo essere sempre la stessa ragazza di una volta, per nulla montana nonostante il successo internazionale, sempre disposta a scambiare quattro chiacchiere con i fan ed a scattare con loro foto ricordo.

Protagonista di brani di successo come Strani Amori, La solitudine, Non c’è, Tra te e il mare, Vivimi, Ascolta il tuo cuore, Benvenuto, Non è detto, Non ho mai smesso per citarne alcuni. Proprio grazie al famoso brano La solitudine è diventato un volto noto vincendo il Festival di Sanremo, nella categoria delle nuove proposte, nel 1993 ed ottenendo, poi, il terzo posto nel 1994. L’abbiamo ammirata diverse volte, nel corso degli anni, come super ospite sul palco dell’Ariston e proprio ieri, in occasione della seconda puntata del Festival di Sanremo, Laura Pausini è tornato sul palco della città ligure per presentare il suo nuovo brano dal titolo Scatola, scritto per lei da Madame. A proposito della nuova canzone, la Pausini afferma:

“Si tratta di una metafora: la mia mente con tutti i suoi ricordi. E il brano diventa una sorta di dialogo tra me e la Laura del ’93, e di tutto quello che è successo in mezzo”.

Impossibile non notare la sua emozione durante l’esibizione sul palco dell’Ariston, lo stesso Amadeus glielo ha fatto notare e la cantante ha risposto:

“Anche stasera mi sono emozionata. Dopo così tanti anni, la gente si chiede Ma cosa c’ha ‘sta Pausini? Ma ogni volta che vengo qui è veramente un colpo al cuore”.

Laura Pausini, Mika ed Alessandro Cattelan al Festival di Sanremo

Sul palco è stata poi raggiunta da Mika e da Alessandro Cattelan e si sono esibiti sulle note di I Have a Dream degli Abba. In questo modo, infatti, hanno ufficializzato la scelta che è caduta su di loro per condurre l’Eurovision Song Contest a Torino:

“Sono felice che l’Eurovision sia finalmente tornato in Italia e onorata di condurre un evento così importante, insieme ai miei amici Ale e Mika. Insieme vogliamo mostrare all’Europa e al mondo quanto la nostra sia una terra straordinaria. Il mio 2022 è iniziato con nuova musica ed è l’inizio di un anno di grandi appuntamenti. Voglio affrontare l’Eurovision, evento musicale per eccellenza in Europa, e uno degli show televisivi più importanti del mondo con la stessa carica che mi ha accompagnato in questi quasi trent’anni di carriera. Noi ci siamo, e siamo pronti… Anzi, non vediamo l’ora!”.

Ma le novità non finiscono qua, il 2022 è davvero un anno importante per Laura Pausini che ha rivelato l’uscita del film Amazon Original dal titolo Laura Pausini – Piacere di conoscerti con la regia di Ivan Cotroneo dal 7 aprile disponibile su Amazon Prime Video. Un’opportunità per conoscerla al meglio e soprattutto capire come funziona la sua vita, sul palco e non solo:

“Mi sono chiesta cosa sarebbe della mia vita se non avessi vinto Sanremo. Uno sliding doors, da una parte la Laura che vinto Sanremo, dall’altra la Laura che non ha vinto”.

A differenza di quanto successo per altre performance di questi giorni (è sufficiente pensare alla gag di Fiorello sui no vax, al discorso sull’omofobia di Checco Zalone o al monologo sul razzismo di Lorena Cesarini), quella di Laura Pausini ha messo tutti d’accordo: solo complimenti per la cantante romagnola che, ancora una volta, ha fatto centro nel cuore del pubblico e non ha ricevuto neanche una critica, al contrario solo belle parole anche per il fatto che, nonostante siano anni che faccia questo lavoro, è ancora in grado di provare forti emozioni ogni volta che sale sul palco dell’Ariston.

E tu hai assistito all’esibizione di Laura Pausini al Festival di Sanremo? Cosa ne pensi della decisione di farle condurre l’Eurovision Song Contest? Ti aspettiamo nei commenti!