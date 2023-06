Dopo il grande successo riscontrato da “Un buon inizio“, l’ultimo brano di Laura Pausini, la cantante italiana torna a regalarci un nuovissimo brano disponibile all’ascolto a partire proprio dalla data odierna, venerdì 16 giugno 2023.

Si intitola “Il primo passo sulla Luna” ed è stato scritto da Laura Pausini stessa in collaborazione con il paroliere Cheope (pseudonimo di Alfredo Rapetti Mogol) e con l’ex vincitore di amici Virginio Simonelli, che ne ha curato anche la musica.

Scopriamo allora subito qui di seguito il significato ed il testo de “Il primo passo sulla Luna“.

Significato de “Il primo passo sulla Luna”

Questa canzone parla di una storia d’amore che fa male, che fa sentire inadeguati, dominata da sensazioni negative e continue incomprensioni. Nonostante tuttavia la cantante sia incline ad un confronto, ad “andare incontro” al proprio partner come già fatto più e più volte in passato, quest’ultimo sembra al contrario essere fisso sulle proprie idee, senza mai fare un passo avanti a favore della compagna.

Testo della canzone

Uoh-oh-oh

Uoh-oh-oh-oh

Capita di rimanerci male per una discussione

Di non avere sulle cose la stessa identica opinione

A volte non è facile capire chi ha torto e chi ha ragione

A volte bevi del veleno, a volte è un’impressione

Costantemente dare a chi non ti dimostra mai quanto ci tiene

Sull’amor proprio non c’è discussione

Ma i fatti sono prove e non ci piove

Non posso fare sempre il primo passo e venirti ancora incontro

Perché è come avere sete con il mare dentro

Tu non mi concedi mai uno sconto

È più facile che un sasso poi diventi piuma

O fare il primo passo sulla luna?

Uoh-oh-oh, uoh-oh-oh-oh

O fare il primo passo sulla luna?

Uoh-oh-oh, uoh-oh-oh-oh

O fare il primo passo sulla luna?

È quasi un’equazione elementare per quel che vale

È una questione di principio e non un fatto personale

Ed è evidente, non ne vuoi parlare

Però davanti a un bivio sono sempre due le strade

Dove scegliere di andare

Costantemente dare a chi non ti dimostra mai quanto ci tiene

Non posso fare sempre il primo passo e venirti ancora incontro

Perché è come avere sete con il mare dentro

Tu non mi concedi mai uno sconto

È più facile che un sasso poi diventi piuma

O fare il primo passo sulla luna?

Uoh-oh-oh, uoh-oh-oh-oh

O fare il primo passo sulla luna?

Uoh-oh-oh, uoh-oh-oh-oh

O fare il primo passo sulla luna?

Avere sete con il mare dentro

Più facile che un sasso poi diventi piuma

O fare il primo passo sulla luna?

Uoh-oh-oh, uoh-oh-oh-oh

O fare il primo passo sulla luna?

Uoh-oh-oh, uoh-oh-oh-oh

O fare il primo passo sulla luna?

Avete letto il significato e il testo de “Il primo passo sulla Luna”? Vi aspettiamo ora qui sotto nei commenti per leggere le vostre opinioni su questo brano.