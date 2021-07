Laura Pausini è pronta a tornare come protagonista, questa volta in un film Amazon Original, che promette di inventare un nuovo genere! Il progetto, ideato dalla stessa Pausini, sarà un film innovativo, pronto a sorprenderci e a creare un vero e proprio nuovo genere.

Alla regia del film ci sarà Ivan Cotroneo, sceneggiatore e regista di diversi film famosi come La kryptonite nella borsa, Il Natale della mamma imperfetta e Un bacio; la fotografia, invece, sarà affidata a Gherardo Gossi.

Il film sarà disponibile per tutti gli abbonati sul canale streaming di Amazon Prime Video, e in 240 paesi diversi. Per il momento non si conosce ancora un titolo ufficiale né una data d’uscita.

Di cosa parlerà il film Amazon Original con Laura Pausini?

A raccontarci di questo particolare progetto filmico è la stessa Laura Pausini:

Da molto tempo, ricevevo proposte per un mio progetto cinematografico ma non trovavo nulla che mi sembrasse così speciale da dedicargli spazio ed energie. Cercavo qualcosa di innovativo nelle sceneggiature che mi proponevano ma non sentivo nessuna urgenza di raccontarmi. Poi, a febbraio del 2020, ho incontrato Amazon Studios e, in una delle nostre riunioni, ho capito che c’era una cosa che non avevo mai raccontato, una cosa per me importante e che finalmente desideravo condividere. Sono felice che, da subito, abbiano supportato la mia idea artistica con entusiasmo. Cercheremo di raccontarla nel modo che sento più sincero, come faccio da sempre con la musica, questa volta con tutta la passione che ho per il cinema. Laura Pausini

Inutile dire che la curiosità intorno al progetto è molta, ma per il momento sappiamo soltanto che in questo ultimo periodo Laura ha già iniziato a lavorare con Ivan Cotroneo per definire e mettere finalmente in piedi il progetto.

Nell’attesa di saperne di più sul film con Laura Pausini, lascia un commento per dire cosa ne pensi.