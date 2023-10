Ci ha fatto commuovere in preda alla malinconia con brani quali “La solitudine“, “In assenza di te” e “Incancellabile“, ma adesso l’amatissima Laura Pausini torna sulle scene musicali con un brano che incoraggia tutti noi a non aver paura di pretendere di più da una relazione.

Stiamo parlando di “Zero“, la nuova canzone dell’artista in uscita oggi, 27 ottobre 2023, prima traccia del suo ultimo progetto discografico “Anime parallele“, che segue di cinque anni il precedente (“Fatti sentire“, del 2018) e che è disponibile all’acquisto anch’esso a partire dalla data odierna.

Un singolo, questo, che forse i fan della Pausini già hanno avuto modo di ascoltare in parte, in qualità di anteprima, qualche tempo fa: il 6 ottobre scorso, infatti, la Pausini ha cantato un breve spezzone di “Zero” durante una diretta sul suo profilo Instagram.

Scopriamo allora subito qui di seguito, più nel dettaglio, il significato di “Zero“, il cui testo è stato scritto da Federica Abbate, Alessandro La Cava e Francesco Catitti.

Significato di “Zero”

L’amore è uno dei temi predominanti nelle canzoni della Pausini, e “Zero” non fa eccezione.

Come abbiamo accennato prima, tuttavia, questa volta non si parla di un amore doloroso, che provoca sofferenza e genera un senso di solitudine in cui crogiolarsi, bensì di un sentimento da cui l’artista pretende a gran voce di ricevere emozioni “diverse da zero“, che la lascino senza fiato e siano ogni giorno nuove, perchè in fondo la vita è una sola e come tale va vissuta, in tutta la sua volatile fugacità: “un secondo sprecato è un secondo perso, che non ritorna indietro mai“.

Testo della canzone

[Verso 1]

Se ci pensi, non ha senso non alzarsi in volo

Per paura dell’immenso o di un colpo di vento

Io che nascondevo il lato selvaggio

Fino a scordarlo e a farlo sparire

Valutavo l’atterraggio prima di partire

Pensa che è l’ultima notte dell’universo

E fai i conti da solo, con tutto il resto

Un secondo sprecato è un secondo perso

Che non ritorna indietro mai

[Pre Ritornello]

Se non abbiamo che una vita sola davvero

Dammi solo emozioni diverse da zero

L’infinito non mi basta

Calma piatta o la tempesta

Non importa quale

[Ritornello]

Dimmi che c’è che ci lascia ancora senza fiato?

L’ultima notte dell’anno, un salto all’infinito

E a partire da adеsso io non mi accontento di meno

Voglio solo emozioni divеrse da zero (Zero)

[Verso 2]

Ho giocato in difesa forse troppo tempo, oh

Rimanendo da sola in attesa, sospesa, ma adesso è diverso

Tutti i momenti rubati me li riprendo

Senza chiedere scusa e neanche il permesso

Un secondo sprecato è un secondo perso

Che non ritorna indietro mai

[Pre Ritornello]

Se non abbiamo che una vita sola davvero

Dammi solo emozioni diverse da zero

L’infinito non mi basta

Calma piatta o la tempesta

Non importa quale

[Ritornello]

Dimmi che c’è che ci lascia ancora senza fiato?

L’ultima notte dell’anno, un salto all’infinito

E a partire da adesso io non mi accontento di meno

Voglio solo emozioni diverse da zero

Voglio solo emozioni diverse da zero, uoh-oh-oh, oh-oh-oh

[Bridge]

E finalmente trovo il coraggio

Quello che non pensavo di avere

[Ritornello]

E a partire da adesso io non mi accontento di meno

Voglio solo emozioni diverse da zero

Voglio solo emozioni diverse da zero, uoh-oh-oh.

–

Dopo aver letto il significato di “Zero”, è giunto il vostro momento di dirci nei commenti cosa pensate di questo brano. Vi è piaciuto?