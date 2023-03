Jacopo Lazzarini, da tutti noi conosciuto come Lazza, è un rapper di Milano classe 1994. Protagonista di una carriera degna di nota che lo ha portato ad essere uno dei nomi più conosciuti nel panorama della musica italiana, ma è solo da un mese circa che è davvero conosciuto da chiunque.

Grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo dove si è aggiudicato il secondo posto con il brano Cenere arrivando alle spalle del vincitore Marco Mengoni con la sua Due Vite. Lazza ha colpito piacevolmente il pubblico non solo per il suo talento, ma anche per il suo carattere. A prima vista potrebbe sembrare un rapper scontroso e duro, ma invece nasconde un cuore d’oro come ha più volte dimostrato come, ad esempio, con la nascita della sua bellissima amicizia con Marco Mengoni e non solo. Ed anche se è arrivato al secondo posto sul palco dell’Ariston, di certo è anche lui un vincitore e sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro o, per essere più specifici, meglio dire un periodo di platino.

Lazza sul palco del Festival di Sanremo

Lazza, infatti, ha appena raggiunto un ulteriore importante traguardo. Ovviamente il brano Cenere continua a dominare le classifiche italiane e non solo ed ha ottenuto un secondo disco di platino. Ed anche il suo album Sirio, uscito meno di un anno fa, ha raggiunto un importante traguardo perché è l’album con il maggior numero di settimane in testa alla classifica degli album più venduto in Italia arrivando, quindi, al sesto disco di platino. Davvero risultati da record che stanno portando Lazza sempre più sulla cresta dell’onda. Ed il rapper ha voluto ringraziare i suoi fan aggiungendo nuove date al suo tour estivo. Diverse date, infatti, sono già sold out e sono quelle di Roma, Milano, Verona, Torino, Napoli, Bologna così ha deciso di aggiungere nuove date che lo porteranno in giro per tutta l’Italia, nel vero senso della parola. Inutile dirlo, ma i suoi fan sono felicissimi di questa novità perché così ci saranno più possibilità per loro per vederlo live. Queste le nuove date del tour di Lazza:

30 giugno a Villa Manin a Codroipo (UD)

1 luglio a Marostica (VI)

5 luglio a Parma

12 luglio a Palermo

18 luglio a Matera

8 agosto a Baia Domizia (CE)

