LDA, ovvero lo pseudonimo di Luca D’Alessio, è un cantante di Napoli classe 2003. Conosciuto principalmente per essere figlio d’arte, in quanto terzo figlio di Gigi D’Alessio, nel 2021 ha preso parte ad Amici di Maria De Filippi classificandosi al quinto posto nella categoria canto della fase serale. Durante questa esperienza ha avuto la possibilità di far conoscere a tutti il suo talento e farsi conoscere come cantante e non per essere “figlio di”.

È reduce dal palco del Festival di Sanremo dove è arrivato al quindicesimo posto con il brano Se poi domani. Voce di brani come Bandana, Vediamoci Stasera, Sai, Il silenzio parla fino a Io volevo solo te e Granita per citarne alcuni. Ed ora LDA è pronto per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 8 settembre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Castello di Sabbia che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

Il significato di Castello di Sabbia

Castello di Sabbia, il nuovo singolo di LDA, è stato scelto come sigla della seconda stagione di DI4RI, la serie amata dal pubblico che andrà in onda su Netflix a partire dal 14 settembre.. Il brano viene così presentato dal cantante:

LDA sul palco del Festival di Sanremo

“Le sonorità moderne di ‘Castello di sabbia’ sono la colonna sonora perfetta per la fine dell’estate, ma anche per i nuovi inizi. Con l’inverno nel cuore chiedo di essere portato nel mio castello di sabbia, dove ho vissuto i momenti più felici. Risate e carezze, ma anche tante difficoltà, sono un mix perfetto per descrivere l’inizio di una nuova stagione”.

In Castello di Sabbia, infatti, vengono raccontati gli ultimi giorni dell’estate che sono da sempre i giorni più malinconici perché si rinuncia alle giornate libere, le giornate si accorciano e si avvicina il momento di tornare alla routine ed alla vita di sempre, soprattutto al ritorno a scuola. E così come il mare si riprende i suoi castelli di sabbia abbandonati sulla spiaggia così i ricordi delle calde giornate estive iniziano a svanire insieme agli amori nati proprio durante l’estate e che sono destinati ad avere i giorni contati. Cosa fare? L’unica soluzione è continuare a sognare grazie alla musica, mettersi le cuffiette nelle orecchie e ballare verso un nuovo inizio.

Nel frattempo, rumors sempre più insistenti parlano di una prossima partecipazione di LDA insieme al collega Aka 7even alla prossima edizione del reality Pechino Express. Rumors che, però, non sono ancora stati confermati né smentiti.

E tu sei un fan di LDA? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Castello di Sabbia? Ti aspettiamo nei commenti!