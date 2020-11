Shazam ha rilasciato la classifica dei brani più ricercati dagli utenti: ecco la top 10

Con un numero di utenti attivi ogni mese che supera i 200 milioni, Shazam si conferma l’applicazione per eccellenza per ricercare canzoni. A quanti di noi è capitato di ascoltare un brano sconosciuto alla radio o in un locale e voler immediatamente scoprirne titolo e autore? Shazam fa esattamente questo.

Per la prima volta è stata pubblicata la classifica delle cento canzoni più richieste dal pubblico dalla nascita dell’app. Più una canzone viene ricercata su Shazam più avrà buone probabilità di essere un successo e non è un caso che i primi posti siano occupati da brani che hanno ottenuto numeri di vendita eccezionali.

Scopriamo quali artisti e singoli si sono posizionati nelle prime dieci posizioni mentre la lista completa potrete trovarla su Apple Music.

Top 10 dei brani più ricercati su Shazam

1. Tones and I – “Dance Monkey”

2. Robin Schulz, Lilly Wood & the Prick – “Prayer in C”

3. Passenger “Let Her Go”

4. Avicii – “Wake Me Up”

5. Major Lazer & DJ Snake – “Lean on”

6. Ed Sheeran – “Thinking Out Loud”

7. Sia – “Cheap Thrills”

8. Gotye – “Somebody That I Used to Know”

9. Kungs, Cookin’ on 3 Burners – “This Girl”

10. Hozier – “Take Me to Church”