Sai che a Milano ci sono tantissime pizzerie?

Tante quasi quanto a Napoli.

Soprattutto perché molte delle pizzerie che vedremo in questa classifica delle “migliori pizzerie di Milano” si trovano anche a Napoli.

Milano is the new Napoli quindi?

Andiamoci piano con i paragoni.

Dopotutto Napoli è la capitale della pizza.

L’Unesco ha dichiarato Patrimonio dell’Umanità l’arte del pizzaiolo napoletano.

La vera pizza, la pizza margherita, è nata a Napoli.

Tra il 1796 e il 1810.

Francesco De Boucard ne descrive i dettagli in un pezzo del 1866.

Qui descrive la pizza margherita, la pizza marinara e il calzone.

Tre pizze classiche della tradizionale napoletana.

Ti voglio confessare un piccolo segreto.

Io amo la pizza. La mangerei ogni giorno.

Ma non sono un tipo dai gusti facili.

Ecco perché voglio condividere con te questa classifica, così da farti provare quelle che a mio avviso, sono le pizzerie migliori di Milano.

Il mio nome è Alessandro Aru. Amo cucinare ma, soprattutto, mangiare.

E oggi ti dirò qual è la pizza migliore che puoi mangiare sotto la Madonnina.

Iniziamo quindi.

Nota bene. Questa classifica è in ordine decrescente.

Se una pizzeria si trova all’inizio non significa che non sia meritevole di una visita.

Tutte le pizzerie di Milano entrate in questa classifica sono degne di un bis.

Ne ho selezionate 10.

10 Pizza AM Indirizzo: Corso di Porta Romana, 83, 20122 Milano MI;

Telefono: 02 8219 7308. Non mi sorprende leggere le recensioni positive detenute da questa pizzeria. Al tuo arrivo ti offrono un calice di Prosecco e un pezzo di focaccia a gratis. Se lo gradisci, a fine pasto, pure il digestivo. Diciamo che questo cibo, in altre pizzerie di Milano, avrebbe fatto raddoppiare il conto. Da Pizza AM no. Pizza AM è una creatura di Pasquale Pometto, che a Milano ha aperto pure Piz, Pomet e Nàpiz’. L’impasto è fatto con lievito madre e lievito di birra. La pizza è molto napoletana ma cotta a una temperatura inferiore. L’impasto è leggerissimo anche se la pizza non mi ha convinto del tutto. L’ho trovata con poco carattere.

9 I 12 Gatti Indirizzo: Galleria Vittorio Emanuele II, 11, 20121 Milano MI;

Telefono: 02 3659 4689. Si, hai capito bene. Da I 12 Gatti mangi la pizza nella suggestiva Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. Diciamo che un punto lo guadagna la location. L’altro punto sicuramente lo merita la storia attorno alla pizzeria e che puoi leggere anche sul menu. “C’era una volta una donna anziana che abitava in una delle soffitte della Galleria Vittorio Emanuele II. La vecchia era conosciuta, perché attraverso gli abbaini dava da mangiare ai piccioni e alla sua coppia di gatti neri che vagavano liberi sui tetti. Il giorno in cui la vecchia, troppo sola e troppo vecchia per continuare a vivere lassù, lasciò la soffitta, i suoi gatti rimasero. Troppo selvaggi e troppo diffidenti per essere catturati, sprezzanti del pericolo e abbastanza curiosi da avventurarsi più di una volta nei magazzini e nei negozi della Galleria, i gatti prosperarono. I gatti della vecchia si sono moltiplicati e oggi, sui tetti della Galleria, vive una colonia di dodici gatti, tutti neri. La pizzeria, insieme al Comune di Milano e all’associazione Protezione Animali, si sono impegnati a contribuire alla loro cura, lasciando loro lo spazio e la tranquillità di cui hanno bisogno, perché un tetto senza gatti è anonimo.” Gli ingredienti sono di assoluta qualità: pomodoro rosso e giallo del Piennolo, mozzarella di bufala DOP ecc… La pizza mi è piaciuta. L’ho trovata molto digeribile, seppur con qualche difetto. Al raffreddamento la pasta subisce l’effetto gomma e anche la cottura non è proprio perfetta. Il basilico non è stato messo a crudo, la mozzarella di bufala cotta. Diciamo che come pizza si può trovare di meglio in quel di Milano ma la location, prezzo non eccessivo e la storia meritano sicuramente una lode.

8 Giolina Indirizzo: Via Felice Bellotti, 6, 20129 Milano MI;

Telefono: 02 7600 6379. Ti dico la verità, in questa posizione avevo intenzione di inserire “Marì – Pizzeria in Porta Venezia a Milano” ma ha chiuso temporaneamente. Quindi, Giolina guadagna una posizione. Giolina fa parte del gruppo gestito da Arbellini, Brisbane e Saturnino, di cui fanno parte Marghe e Pizzium. Le pizze che si trovano nel menu sono per lo più tradizionali. La cifra massima che puoi spendere per una pizza è 14 Euro. La pizza è sullo stile napoletano con un cornicione generoso. Lo stesso cornicione però l’ho trovato molto gommoso, soprattutto durante il raffreddamento della pizza. Pizza comunque digeribile e che non resta sullo stomaco. Peccato per il cornicione, altrimenti sarebbe stata veramente top.

7 Dry Milano Indirizzo: Via Solferino, 33, 20121 Milano MI;

Telefono: 02 6379 3414. Ho provato più volte Dry Milano in questi anni e, quando al timone c’era Simone Lombardi, l’avevo inserito come miglior locale dove mangiare la pizza a Milano. Di lievito ne è sceso parecchio sul bancone rispetto ad allora e, anche la mano del pizzaiolo è cambiata. Lorenzo Sirabella, nuovo pizzaiolo, è molto bravo, nulla da dire, però la pizza ha leggermente perso un po’ di qualità. Non sarà più la pizza migliore di Milano ma è sicuramente tra le migliori. Le materie prime da abbinare alla pizza sono di primo livello. Ti faccio un esempio: crudo dolce d’Osvaldo. Tanta Roba. Quello che mi piace di Dry Milano è il suo sodalizio con la città meneghina. Se vuoi puoi sorseggiare un aperitivo con i buonissimi cocktail preparati dal barman oppure gustarti una buonissima pizza nella sala ristorante. Il concept aperitivo/cena è tra i più riusciti a Milano. Nel weekend il locale è sempre pieno. Se vuoi provarlo, ti consiglio di prenotare qualche giorno prima.

6 Da Zero Indirizzo: Via Bernardino Luini, 9, 20123 Milano MI;

Telefono: 02 8352 9189. La pizza che puoi mangiare Da Zero è quella classica napoletana ma con uno stile riconoscibile. Riconoscibile perché i prodotti usati sono quelli del Cilento. Ottimo l’impasto, leggerissimo e che non soffre del classico effetto gomma. Le farine usate sono quelle del Mulino Caputo e un’altra macinata su richiesta. Da Zero anche la fila è pressoché 0. Non perché la pizzeria sia vuota. Ma perché è possibile prenotare un tavolo utilizzando le diverse applicazioni o chiamando direttamente il locale. Anche la cottura è davvero perfetta. Rispetto alle foto delle altre pizze non noti qualcosa? Si, il cornicione risulta meno bruciacchiato. Allora perché non si trova in prima posizione? Quello che non mi è piaciuto è l’accostamento di alcuni ingredienti che spesso non si abbinano perfettamente. Un vero peccato.

5 Gino Sorbillo Lievito Madre Indirizzo: Largo Corsia dei Servi, 11, 20122 Milano MI;

Telefono: 02 4537 5930. Gino Sorbillo è un simbolo della pizza a Napoli e, da qualche anno, ha aperto diverse sedi anche a Milano. La più famosa è quella di Largo Corsia dei Servi, proprio accanto alla palestra dove vado ad allenarmi. Capisci che l’odore della pizza appena sfornata non aiuta chi vuole allenarsi? Ha importato a Milano lo stile organizzativo della sua storica pizzeria di Via Tribunali a Napoli. In via Tribunali vive “il vero popolo” napoletano e lui non ha mai fatto mistero di puntare a quel mercato e non a quello vip. Questo significa niente prenotazioni ai tavoli: chi arriva prima, mangia prima altrimenti occorre aspettare anche un’ora fuori o pure di più. Il fine settimana c’è sempre tanta fila per mangiare una delle pizze di Gino Sorbillo. Ma niente paura, Gino fa orario continuato. La pizzeria apre alle 12 e chiude alle 23. Il venerdì e sabato alle 23:30. Ti consiglio di recarti nelle ore meno affollate così da non dover attendere parecchio tempo in piedi. La pizza è quella super tradizionale napoletana, a ruota di carro, come quella dell’antica pizzeria da Michele. Nell’impasto viene aggiunto anche il lievito madre, come da titolo della pizzeria. Le ore di riposo sono circa 24, scelta che si discosta dalla tradizione napoletana ma che si sposa bene con le tecniche di panificazione moderne.

4 Marghe Indirizzo: Via Plinio, 6, 20129 Milano MI;

Telefono: 02 204 7117. Nel 2018 Marghe è stata nominata come una delle 50 pizzerie migliori in Italia. Diventa difficile non inserirla in questa lista delle migliori pizzerie di Milano. Tra l’altro, credo di aver provato tutte le loro pizze dato che dista a pochi minuti da casa. La loro pizza strizza l’occhio alla pizza napoletana. Vanta una lunga lievitazione che le conferisce morbidezza e digeribilità. Le farine utilizzate sono di tipo 1 e 2. Solitamente trovo molta difficoltà a digerire la pizza a cena ma con quella di Marghe vado sempre sul sicuro. Molto carina anche la location con mattoni a vista e pavimenti in stile retrò.

3 L’antica Pizzeria da Michele Indirizzo: Piazza della Repubblica, 27, 20124 Milano MI;

Telefono: 02 6671 1538. La pizzeria nel quartiere Forcella di Napoli è considerata da molti come la pizzeria migliore di Napoli. In tanti hanno provato a replicare l’impasto, ma in pochi ci sono riusciti. Anzi, nessuno. Quale sarà il segreto della pizza a ruota di carro del signor Michele? La fermentazione dell’impasto? L’idratazione? Difficile dirlo. La domanda più importante che ti starai ponendo in questo momento però è un’altra: l’antica pizzeria da Michele di Milano è allo stesso livello di quella di Napoli? Purtroppo no. Però non ci va lontano. La pizza è sottilissima e gigante, i pelati sono sempre quelli di Solea, il fiordilatte di Agerola… gli ingredienti sono sempre gli stessi insomma. Però quella di Napoli ha qualcosa in più. E soprattutto costa meno. Ma aprire a Milano ti impone anche di aumentare i prezzi. Anche se non arriva al livello della pizzeria del quartiere Forcella è pur sempre una top pizzeria.

2 Fra Diavolo Indirizzo: Via Agostino Bertani, 2, 20154 Milano MI;

Telefono: 02 4976 1159. Devo ammettere che fino a pochi giorni fa non conoscevo questa pizzeria di Milano. Invogliato dalle foto su Instagram, ho deciso, per fortuna, di provarla. Nel menu hai la possibilità di scegliere anche la tipologia di impasto. C’è quello tradizionale, quello multi cereali e quello con carbone vegetale. Non paghi un surplus per l’impasto. Il motto del locale è “Eat Pizza Make Love” il che mi trova favorevole. Dopo aver mangiato la pizza non vedo modo migliore per bruciare i carboidrati. La pizza che ho scelto è “Li Mortazza Tua” del menu Gourmet con impasto al carbone vegetale. Gli ingredienti sono di primissima qualità: Mortadella Renzini con Pistacchi, crema fiordilatte, pesto di pistacchio, stracciatella, granella di pistacchio. Il prezzo non è sicuramente basso: 16 Euro. Si, il pistacchio è tra i protagonisti della pizza. L’impasto al carbone l’ho trovato sublime. Il cornicione era ben arieggiato, segno di una lievitazione perfetta. Adoro mangiare un cornicione di qualità, anche senza ripieno. La pizza mi è piaciuta un sacco e ho deciso di inserire Fra Diavolo in questa posizione nella mia classifica delle migliori pizzerie di Milano. Fammi sapere se sei d’accordo con la mia scelta.