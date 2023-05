Disney + è sempre più sulla cresta dell’onda. Il colosso americano, infatti, è il protagonista di molti live action e di altrettanti reboot di classici della Disney nell’ultimo periodo, ma non solo.

Per accontentare il suo pubblico ed avere un bacino sempre più ampio di telespettatori, ha deciso di fare il possibile per esaudire i loro desideri. Senza dubbio, uno dei titoli più amati dal pubblico non più giovane è quello di Indiana Jones. Così la piattaforma di streaming ha rivelato che da fine mese, precisamente dal 31 maggio, i quattro film che vedono protagonista Indiana Jones entreranno a far parte del catalogo di Disney +. Una bellissima notizia per i fan appassionati perché, in questo modo, potranno rivedere i loro film preferiti quando vorranno. Ma le belle notizie non finiscono qui perché, per la stessa data, è attesa anche la serie tv Le Avventure del Giovane Indiana Jones.

Come sappiamo, gli spin off con serie prequel o sequel stanno diventando sempre più frequenti perché ci permettono di conoscere meglio determinati personaggi. Ed Indiana Jones non è da meno, anzi ha precorso i tempi in quanto la serie tv in arrivo risale al 1992. Composta da due stagioni per un totale di 28 episodi, ci farà seguire il percorso dell’archeologo avventuriero durante la sua infanzia e la sua adolescenza dove non mancheranno incontri con personaggi storici come Theodore Roosevelt e Leo Tolstoy. Tutto questo per preparare al meglio il pubblico per l’uscita di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, quindi capitolo della saga ed ultimo capitolo dove vedremo Harrison Ford nei panni del protagonista. Atteso per il mese di giugno, proprio in questi giorni è stata resa pubblica una prima clip durante il Festival di Cannes.

I protagonisti de Le avventure del giovane Indiana Jones

Arrivano quindi delle buone notizie per il connubio Disney + ed Indiana Jones a maggior ragione dopo che la serie spin off di Indiana Jones attesa sulla piattaforma di streaming era stata cancellata da Lucasfilm per permettere alla Disney di concentrarsi sul progetto di Star Wars, senza dubbio più redditizio. Probabilmente questa decisione di introdurre nel catalogo i titoli di Indiana Jones può essere stata presa per testare il pubblico e vedere davvero se i telespettatori amerebbero vedere nuovi lavori con protagonista l’archeologo ed in caso, quindi, concentrarsi anche sulla serie spin off. Nel frattempo, il pubblico è entusiasta di questa notizia e sui social network hanno già iniziato a fare il conto alla rovescia nell’attesa del 31 maggio.

E tu sei un fan di Indiana Jones? Hai già visto la serie prequel Le Avventure del Giovane Indiana Jones? Ti aspettiamo nei commenti!