Nelle case da sogno di “Barbie”, il nuovo film di Greta Gerwig anche i più piccoli dettagli sullo sfondo hanno richiesto molti mesi di riflessione esistenziale.

“Tutto è considerato”, ha detto Spencer. “Assolutamente tutto.”

Il film ad alto budget basato su un giocattolo Mattel, posa molte domande significative sulla vita e sulla femminilità.

Sebbene Gerwig sia entrata a far parte del progetto come una vera appassionata di Barbie, Greenwood e Spencer non avevano una storia personale con la bambola. “Nessuno di noi ha avuto Barbie crescendo”, ha detto Spencer. “Suppongo che fossimo come gran parte della popolazione, piuttosto giudicanti nei confronti di Barbie in un certo senso.”

Tuttavia, catturate dall’entusiasmo di Gerwig, le due donne si sono lanciate in questa intensa ricerca. La loro direttiva era quella di preservare il senso del gioco, motivo per cui la casa di Barbie non ha scale.

“Dovevamo tutti crederci tanto quanto se fosse un film spaziale o un film d’epoca”, ha detto Spencer. “Abbiamo dovuto ricercarlo come se fosse ambientato nel 1780.”

La casa da sogno nel film “Barbie”

In primo luogo, i designer hanno studiato una Barbie Dreamhouse vintage, trovandola molto più angusta di quanto previsto: una Barbie dalle proporzioni classiche potrebbe sfiorare il soffitto di ogni stanza con una semplice rotazione verso l’alto del braccio.

Per simulare quella sensazione, “le case dei sogni nel film sono più piccole del 23 percento di quanto sarebbero, così come le auto e le strade”, ha detto Greenwood. “Quando rimpicciolisci la casa, fai sembrare più grandi attori come Margot e Ryan, il che fa sembrare tutto un giocattolo”.

Invece di adattare le Dreamhouse per renderle più reali, Greenwood e Spencer hanno messo in scena la loro surrealtà.

“Una volta che l’hai fatto una o due volte, quei momenti di bambola, rende tutto credibile”, ha detto Spencer.

La Barbie Dreamhouses è la definizione di “open space”, che presentava i propri problemi logistici. “Stai progettando qualcosa che non c’è, in effetti”, ha detto Greenwood, che ha tratto ispirazione dai diorami dei musei per evocare strati di sfondo che avrebbero aiutato a riempire ogni scatto. Dal momento che le nostre Barbie principali vivono in un vicolo cieco, ogni Dreamhouse si affaccia su diverse altre Dreamhouse, mentre il cielo blu e le montagne color malva che li circondano sono stati dipinti a mano su uno sfondo lungo 800 piedi pensato per ricordare i musical vecchio stile.

Non c’è un vero fuoco nel camino di Barbie, né acqua nella sua piscina, dal momento che Barbieland è privo di tutti gli elementi ed è sigillato ermeticamente come una scatola dei giocattoli. Non ci sono nemmeno i bianchi, i neri o i marroni: qualsiasi cosa in una Dreamhouse che normalmente sarebbe di quei colori è solo una diversa tonalità di rosa, con un fucsia primario così vivido che la produzione ha ripulito il suo fornitore di vernici da ogni secchio che avevano.

In contrasto con quelle case, contraddistinte da linee pulite e semplici, c’era la casa postmoderna su una collina di proprietà di Weird Barbie (Kate McKinnon), un tripudio di strani angoli e colori contrastanti.

“Una volta era una Dreamhouse, e tutto è andato un po’ storto, come lei”, ha detto Greenwood. “Non c’era niente di dritto, in nessun senso della parola.”

Come la sua proprietaria, il cui volto è coperto da segni di scarabocchi, le pareti della casa di Weird Barbie sono adornate con disegni e vortici di scarabocchi, e ci sono molti altri colori in mostra oltre al rosa. Le altre Barbie trattano il suo domicilio come se fosse la casa di una strega.

Nel corso della storia, dopo un viaggio nel mondo reale, Ken rivela il potere del patriarcato, torna a casa ed esorta gli altri Ken a trasformare la Barbielandia rosa e femminile nella loro proprio “Ken-dom” personale.

Le riprese a Londra

Il film è stato girato l’anno scorso ai Leavesden Studios della Warner Bros., a circa 20 miglia a nord-ovest di Londra, e man mano che si diffondeva la voce dei set colorati, la produzione ha rapidamente attirato la sua giusta quota di visitatori. “Stavamo girando in un inverno inglese, grigio e nero con la neve”, ha detto Greenwood. “Quindi tutti verrebbero lì solo per un’iniezione di luce ed estate.”

Spencer ha aggiunto: “Ha reso felici le persone. Non potevi fare a meno di sorridere”.