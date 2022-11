Le Cronache di Narnia è una serie di romanzi fantasy scritta da C. S. Lewis e pubblicata tra il 1950 ed il 1956. Un grande successo tanto che la saga è stata tradotta in 47 lingue ed ha venduto oltre 100 milioni di copie diventando una delle opere letterarie più popolari del XX secolo.

Tuttavia, magari non tutti amano leggere, ma comunque si tratta di una storia conosciuta ai più grazie alla trasposizione cinematografica che ha visto il primo capitolo Le Cronache di Narnia – Il leone, la strega e l’armadio uscire nel 2005, il secondo capitolo arrivato nel 2008 e si tratta di Le Cronache di Narnia – Il principe Caspian ed il terzo capitolo nel 2010 con Le Cronache di Narnia – Il viaggio del veliero. Un grandissimo successo a livello mondiale e di questo Netflix ne è consapevole. In un periodo come quello che stiamo vivendo è necessario trovare costantemente nuovi ed interessanti titoli su cui puntare per poter battere la concorrenza dei diretti avversari ed assicurarsi nuovi utenti. Netflix, così, ha deciso di puntare su Le Cronache di Narnia probabilmente con un reboot composto da due film, genere che va molto di moda nell’ultimo periodo poiché i reboot permettono, infatti, a titoli in voga nel passato di tornare protagonisti ed, al tempo stesso, di essere conosciuti ed amati anche dalle nuove generazioni.

La regista Greta Gerwig

E pare che per questo progetto ambizioso Netflix, stando a quanto riporta What’s On Netflix, voglia affidarsi niente meno che a Greta Gerwig, famosa regista a livello mondiale con una vita professionale in grande ascesa che si sta facendo sempre più strada tanto che, al momento, è al lavoro sul set del film Barbie, ma in passato ha diretto capolavori come Lady Bird e Piccole Donne. Per i più attenti ai rumors questa notizia non è certo una novità poiché ricorderanno che già nel corso del 2018 il colosso di streaming ha stretto un accordo con C. S. Lewis per la creazione di film o di serie tv basate proprio su Le Cronache di Narnia. Al momento, però, si parla della possibilità di fare due film nonostante, comunque, i sette libri della saga si presterebbero bene ad una serie tv. Quindi se si deciderà di portare avanti questa collaborazione sarà necessario aspettare ancora un po’ e non sarà una cosa immediata proprio perché Greta Gerwig è al lavoro con Barbie e poi dovrà dedicarsi al live action su Biancaneve, atteso sul piccolo schermo nel 2024. Tuttavia, se questo lavoro verrà confermato si tratterà di un ulteriore passo in avanti nella carriera della giovane regista.

