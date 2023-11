È da questa estate che si parla di un possibile reboot de Le Cronache di Narnia. D’altronde siamo in un periodo in cui i reboot sono all’ordine del giorno e non poteva non esserci un titolo così importante nella lista dei reboot da realizzare.

Si tratta di uno dei lavori più amati dal pubblico e che ha ottenuto un ottimo riscontro anche da parte della critica. Quindi è arrivata l’occasione giusta per riportarlo in auge per la gioia dei più nostalgici, ma anche per farlo conoscere alle nuove generazioni. Infatti, pare sia arrivato finalmente il momento giusto per mettersi al lavoro. Sappiamo che lo sciopero degli attori e dei registi del mondo di Hollywood ha fatto rallentare i ritmi per le riprese, ma ora pare si stia dirigendo verso una conclusione così il mondo del lavoro cinematografico può ripartire. Netflix e Greta Gerwig vorrebbero iniziare già entro il prossimo anno a mettersi al lavoro per non perdere ulteriore tempo. Il reboot de Le Cronache di Narnia ha tutte le carte in regola per essere un successo. Oltre i temi trattati che incuriosiscono, c’è anche la presenza di Greta Gerwig, una delle migliori regista in circolazione che è stata a capo di Lady Bird, di Piccole Donne fino al recente successo mondiale del film su Barbie. Scott Stuber, produttore a capo di Netflix Films, a tal proposito ha rivelato al sito Collider:

I protagonisti de Le Cronache di Narnia

“Beh, penso che la gente sappia che stiamo cercando di mettere insieme Le cronache di Narnia di Greta Gerwig e realizzare quel film, che sarà in produzione l’anno prossimo”.

Inutile dirlo, i fan sono entusiasti e non vedono l’ora che tutto diventi realtà, ma al tempo stesso c’è chi è scettico a proposito di tutto questo. Non è certo una novità che i reboot non facciano impazzire i fan più affezionati perchè tendono a snaturare la vera essenza del film originale. E dopo che Netflix ha acquisito i diritti del franchise di Narnia nel 2018 e possiede le licenze sia per il cinema che per la televisione è arrivato il momento di iniziare. Al momento ci sono diversi punti interrogativi come il cast: chi prenderà parte a questo nuovo reboot? Ma soprattutto, la Gerwig seguirà l’ordine di pubblicazione originale o quello della trama? Non ci resta altro che avere ancora un po’ di pazienza e, se tutto andrà per il meglio, a gennaio del prossimo anno arriveranno le prime risposte.

E tu sei un fan de Le Cronache di Narnia? Cosa ne pensi di questo reboot in arrivo su Netflix? Ti aspettiamo nei commenti!