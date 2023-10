Le Ladre è un film diretto da Mélanie Laurent e che è atteso su Netflix per il prossimo mese, precisamente per mercoledì 1 novembre.

Il film è ispirato a La Grande Odalisca, un famoso fumetto francese realizzato da Bastien Vives insieme a Ruppert & Mulot. Protagoniste del film sono, appunto, le ladre Alex e Carole: due partner molto affiatate ed in grado di riuscire a rubare qualsiasi opera d’arte al mondo fino a quando decidono di smettere, di fare un ultimo e grande colpo per poi chiudere fino all’incontro con Sam, una campionesse esuberante di motorcross con cui faranno squadra. Le riprese si sono svolte lo scorso settembre tra Parigi, la Corsica ed il Circuito des 24 heures de Le Mans. Il film vanta un cast di tutto rispetto con Adele Exarchopoulos nei panni di Alex, Melanie Laurent in quelli di Carole e Manon Bresch in quelli di Sam.

Le protagoniste del film Le Ladre

Un’ora e 55 minuti in cui seguiremo le tre donne durante la loro ultima avventura in questa action comedy. Per rendere meno pesante e noiosa l’attesa di questi ultimi giorni, Netflix ha deciso di rendere pubblico il trailer de Le Ladre dove possiamo iniziare a vedere qualche scena importante e capire che cosa ci aspetterà. Il trailer inizia con Carole in fuga con i diamanti alla ricerca della strada migliore da fare per non essere presa, ma nel frattempo Alex blocca tutto perché è appena stata lasciata dal fidanzato con un semplice messaggio, il che è esilarante. Non mancheranno, infatti, risate ed azione mentre le due donne incontrano, a Le Mans, Sam provocante ed esuberante. Le tre donne riflettono sulla loro vita, sul fatto che, questa volta, hanno davvero rischiato di morire e che cosa succederebbe se decidessero di smettere e di cambiare vita? Nessuna paura, la risposta giusta ce l’hanno ed è “Improvviseremo. La cosa più importante non è ciò che fai, ma con chi lo fai” ed in questa frase è racchiusa tutta l’essenza del film. Inutile dirlo, i telespettatori aspettano con l’ansia l’uscita de Le Ladre per poter vivere con loro situazioni pericolose, ma a tratti assurde.

E tu cosa ne pensi del film Le Ladre? Lo guarderai alla sua uscita su Netflix? Ti aspettiamo nei commenti!