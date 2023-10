Siamo ormai prossimi (forse) all’arrivo della stagione autunnale, che porterà con sé i primi freddi e le prime piogge incessanti; giornate, queste, perfette per essere trascorse nella tranquillità della propria casa, sotto una coperta calda e allietati da una bella serie tv.

Ma cosa guardare? Una domanda difficile, vista la mole di programmi presenti ad oggi sulle piattaforme di streaming.

Per non perdere un sacco di tempo a cercare un titolo adatto, allora, ti veniamo in soccorso noi fornendoti una lista delle migliori serie televisive di ogni genere da vedere su AppleTV+.

1 Produzioni originali Sono tante le serie Apple Originals che citeremo nel corso di questo articolo, ma qui dedichiamo uno spazio solo ed esclusivamente ad esse. Cominciamo! Still up Questa simpatica serie datata 2023, con protagonisti Antonia Thomas e Craig Roberts, ha come tema quello dell’amicizia che nasce in seguito alla condivisione di un problema comune, ovvero, in questo caso, l’insonnia.

Lisa e Danny sono infatti due individui le cui notti non passano mai, e così finiscono per chiacchierare e tenersi compagnia fino al mattino.

Giorno dopo giorno, o meglio, notte dopo notte, il loro rapporto cresce sempre di più. Disponibili ad ora sei puntate, e un nuovo episodio viene rilasciato sulla piattaforma ogni venerdì. The Super Models Il mondo della moda si sa, è spesso una vera e propria giungla.

Questo documentario ci porta dietro le quinte di quell’universo, seguendo le vicende delle supermodelle Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista e Christy Turlington, dalle primissime sfilate negli anni Ottanta fino al raggiungimento del ruolo di imprenditrici. Serie formata da una stagione di quattro episodi. The Morning Show Dopo esser state sorelle in “Friends”, Jennifer Aniston e Reese Witherspoon tornano a collaborare sul set di questa serie televisiva drammatica incentrata sui programmi televisivi americani del mattino.

Alex Levi (Aniston) lavora da anni presso il notiziario “The morning show”, ma si trova di colpo costretta ad affrontare una feroce rivalità con la nuova arrivata, la co-conduttrice Bradley Jackson (Witherspoon). Nella serie, formata da tre stagioni, troviamo anche l’attore Billy Crudup, che proprio grazie a essa ha vinto un Emmy come miglior attore non protagonista in una serie drammatica. Physical La meravigliosa e talentuosa Rose Bryne interpreta qui Sheila D. Rubin, una casalinga degli anni Ottanta che scopre un’insospettabile passione per l’aerobica, la quale, unita alla tecnologia delle cassette, le permette di dar vita ad un vero e proprio business in grado di cambiarle per sempre la vita. Una serie comica di tre stagioni che racconta di come anche nei momenti più bui sia possibile riprendere in mano la propria esistenza e diventare finalmente chi si è sempre sognati di essere. Fondazione Se ami le serie tv fantascientifiche, devi proprio dare una chance a “Fondazione”, ispirata alla saga omonima del grande Isaac Asimov.

Protagonista della storia è un gruppo di esiliati che, in seguito alla caduta dell’Impero Galattico, parte per un viaggio che ha davvero dell’incredibile, al fine di ricreare la civiltà e garantire così la salvezza della razza umana.

Tra gli attori della serie troviamo nomi famosi quali Jared Harris e Lee Pace. Disponibili le prime due stagioni.

2 Drammatici Voglia di immergersi in una serie che emozioni e colpisca al cuore? Allora questa è senza alcun dubbio la sezione più indicata. See Una serie in cui si intrecciano mirabilmente fantascienza, dramma e lotta per la sopravvivenza.

In un futuro distopico, un’epidemia virale ha lasciato in vita solo più 2 milioni di individui, che tuttavia sono diventati anche a livello genetico completamente ciechi. Dopo 500 anni dal disastro, però, nascono per la prima volta due bambini, gemelli, dotati del dono della vista. Decisa più che mai a sterminarli perché considerati eretici, la regina Kane (Sylvia Hoeks) dovrà scontrarsi con la famiglia dei bimbi, capeggiata dal padre adottivo Baba Voss (Jason Momoa). Questa serie è attualmente formata da tre stagioni. Extrapolations – oltre il limite Una produzione più che mai attuale, questa, in quanto tratta il tema del cambiamento climatico e di tutti gli effetti che esso provoca nella vita quotidiana e nei rapporti sociali delle persone.

Una serie formata da otto puntate in cui vengono narrate altrettante storie differenti, ma tra loro intrecciate, sulle scelte che gli esseri umani si trovano a dover compiere mentre il pianeta evolve rapidamente.

Nel cast, Kit Harington, Adarsh Gourav, Sienna Miller e Daveed Diggs. Home before dark Questo dramma adolescenziale trae ispirazione dalla storia vera della giornalista Hilde Lysiak, qui interpretata dalla giovanissima Brooklynn Prince.

Hilde si trasferisce nella cittadina dove viveva suo padre, ma giorno dopo giorno si accorge che nel luogo c’è qualcosa di strano, e porta alla luce oscuri segreti che tutti i cittadini locali, suo padre compreso, hanno da sempre tentato in ogni modo di tenere nascosti. La serie è composta da due stagioni. Truth be told Octavia Spencer vesta in questa serie vincitrice del NAACP Image Award i panni di una podcaster con l’unico obiettivo di scoprire la verità in merito a casi non risolti di ingiustizie e violenze, arrivando per questo anche a mettere a rischio la sua stessa vita. Serie in tre stagioni. Dear Edward Edward, un ragazzo dodicenne, è l’unico sopravvissuto di un terribile incidente aereo in cui perde la vita anche la sua stessa famiglia. Insieme ad altri individui coinvolti nel disastro, cercherà di trovare un senso dietro quanto accaduto, instaurando amicizie e storie d’amore. Una serie commovente e toccante, sull’elaborazione del lutto e i nuovi legami instaurati tra le persone, ispirata all’omonimo romanzo di Ann Napolitano e formata attualmente da una singola stagione.

Tra gli attori citiamo Taylor Schilling, Connie Britton e Colin O’Brien.

3 Commedie Perché non scacciare il grigiore della quotidianità con qualche episodio divertente e simpatico? Ecco le migliori serie tv commedia che puoi trovare su AppleTV+. Shrinking Commedia drammatica con protagonista l’indimenticabile Marshall di “How I met your mother”, Jason Segel, che qui interpreta Jimmy, un uomo in lutto per la perdita della moglie. La sua drammatica situazione famigliare si riflette però anche sul suo lavoro di psicoterapeuta: Jimmy infatti infrange le regole e dice ai suoi pazienti tutto ciò che pensa, senza nessun filtro. Ciò cambierà la loro vita, ma indirettamente anche la propria. Nella serie di una singola stagione troviamo anche Harrison Ford. Trying Siamo ora di fronte ad una simpatica serie sulla volontà di costruirsi una famiglia propria.

Protagonisti sono Nikki (Esther Smith) e Jason (Rafe Spall), una coppia che desidera più di ogni altra cosa avere un figlio, che però non arriva. L’unica strada possibile è quella dell’adozione, ma non tutto è facile come appare, tra vite piene di problemi e parenti soffocanti. Tre stagioni ad ora disponibili alla visione. Afterparty Una serie che fonde il genere commedia e quello giallo.

Una riunione tra liceali sfocia in un omicidio. Interrogati dalla polizia, i presenti all’evento mettono insieme i ricordi della serata per ricostruire quanto successo, ma tutti loro presentano una versione differente della verità, e l’assassino continua a rimanere a piede libero. Nel cast delle due stagioni, citiamo attori e attrici quali Tiffany Haddish, Sam Richardson, Zoe Chao e Ben Schwartz. Mr. Corman Josh Corman è un insegnante di scuola elementare disilluso. Ha abbandonato il suo grande progetto di vita di diventare musicista, è stato lasciato dalla compagna, non ha un buon rapporto con il padre ed è perseguitato da alcune oscure visioni. La serie, di cui è disponibile ad ora la prima stagione, racconta le giornate dell’uomo, tra incontri occasionali e tentativi di non lasciarsi sprofondare nel baratro dell’insoddisfazione cronica.

Joseph Gordon-Lewitt veste i panni del protagonista, ma è anche colui che si è occupato della scrittura, della produzione e della regia della serie. Ted Lasso Altra serie tv famosissima che rientra nella schiera delle commedie drammatiche.

Tedd Lasso (Jason Sudeikis) è un coach di football americano che contro ogni previsione viene assunto come allenatore per il club di calcio AFC Richmond. C’è solo un piccolo problema: non sa assolutamente nulla di questo sport. Non perdendosi d’animo, Ted riuscirà però ben presto a conquistare la fiducia dei giocatori.

Accanto a Sudeikis, che si è aggiudicato il Golden Globe 2021 come miglior attore in una serie commedia, troviamo anche Hannah Wassingham, Jeremy Swift e Brendan Hunt. Una serie in tre stagioni che, oltre al sopracitato Golden Globe, ha portato a casa anche ben 11 Emmy Awards, di cui due come miglior serie tv commedia, nel 2021 e nel 2022.

4 Thriller e Horror La notte che cala repentina, una tazza fumante di tè in mano e la pioggia che batte sulla finestra… manca solo una cosa: una serie tv da brivido! Con quelle elencate qui sotto, la tensione è assicurata. The Enfield Poltergeist Quello del poltergeist di Enfield è uno dei casi sovrannaturali inglesi che maggiormente ha fatto parlare di sé, e da cui sono stati tratti numerosi film horror.

“The Enfield Poltergeist” è una docu-serie, in uscita il 27 ottobre, che si pone proprio l’obiettivo di indagare su questo evento, grazie all’utilizzo di registrazioni originali dell’epoca, oltre 250, raccolte dall’investigatore Maurice Grosse. Servant Serie thriller con tinte horror, “Servant” è una produzione del maestro M. Night Shyamalan.

Una coppia il cui rapporto di matrimonio è incrinato da un lutto cerca in ogni modo di sopravvivere. Ma non sono soli: nella loro casa si è infatti insediata una inquietante quanto misteriosa forza. La serie è formata da quattro stagioni, e nel cast campeggiano attori quali Lauren Ambrose, Rupert Grint e Toby Kebbell. Bad sisters Una serie del 2022 la cui trama si snoda su due livelli temporali.

Nel passato, assistiamo al piano perfetto elaborato da quattro sorelle per uccidere il marito della quinta e liberarla così dalla sua costante oppressione. Nel presente, invece, due assicuratori iniziano a sospettare della morte dell’uomo e cercano di scoprire la verità proprio dalle quattro donne. Nel cast di questa serie rinnovata da poco per una seconda stagione, troviamo Sharon Horgan, Anne-Marie Duff, Eva Birthistle, Sarah Green ed Eve Hewson. The Changeling – favola di New York Sulla scia delle fiabe e del folklore si colloca questa produzione che spazia tra horror psicologico e thriller, con protagonista l’attore LaKeith Stanfield e tratta dall’omonimo libro di Victor LaValle.

Apollo ed Emma (Clark Backo) si conoscono, si innamorano e danno alla luce un bambino, Bryan, che getta le prime ombre sulla loro relazione, riportando a galla oscuri segreti legati al passato di entrambi. La già delicata situazione si complica ancora di più quando Emma scompare in seguito ad un incidente; ad Apollo spetta il gravoso compito di immergersi in una pericolosissima New York per cercarla e riportarla a casa. Una sola stagione formata da, al momento, sette episodi, con una nuova puntata ogni venerdì. La storia di Lisey In questo adattamento dell’omonimo romanzo del maestro del brivido Stephen King facciamo la conoscenza di Lisey Landon (Julianne Moore) che, travagliata da alcuni accadimenti inquietanti, si trova costretta a rivangare ricordi del suo matrimonio insieme al marito Scott, morto due anni prima. King ha scritto ogni episodio della miniserie, otto in totale; nel cast, accanto alla Moore, troviamo anche Jennifer Jason Leigh, Clive Owen e Dane DeHaan. The crowded room Ispirata alla strabiliante storia vera di William “Billy” Milligan, il quale può essere descritto brevemente con la frase “un uomo solo, 24 personalità”, questa miniserie trae la propria trama e il proprio titolo (tradotto in italiano con “Una stanza piena di gente”) dal libro del 1981 di Daniel Keyes. Ad interpretare il ruolo di Billy, qui romanzato e chiamato Danny Sullivan, è l’attore Tom Holland. Nel cast della singola stagione ad ora disponibile, anche Amanda Seyfried, Will Chase, Christopher Abbott e Sasha Lane.

5 Fantascienza, fantasy, sci-fi, azione Storie al limite dell’immaginazione umana sono le protagoniste indiscusse di questa sezione: c’è davvero l’imbarazzo della scelta! Silo Tratta dall’omonima saga letteraria di Hugh Howey, questa serie con protagonista Rebecca Ferguson è ambientata in un futuro distopico in cui l’abitazione di diecimila persone è costituita da un gigantesco silo che si innalza per 144 piani sotto il livello del suolo. Le giornate sono tutte uguali, scandite da precise regole che nessuno deve mai infrangere, ma qualcosa inizia a cambiare quando proprio una di quelle così fisse norme viene infranta e alcuni residenti cominciano a morire in condizioni misteriose. A indagare sul caso sarà Julianne, che porterà a galla degli inquietanti segreti sull’intera struttura. Disponibile la prima stagione. Invasion Come si può intendere dal titolo, questa serie di fantascienza prodotta da David Well e Simon Kinberg racconta il modo in cui persone da diverse parti del mondo affrontano una inquietante invasione aliena. Ad oggi formata da due stagioni, nel cast di “Invasion” troviamo Shamier Anderson, Sam Neill, Golshfteh Farahani e Firas Nassar. Hello tomorrow! La storia di questa serie si svolge in un mondo retrofuturista, molto simile agli Stati Uniti degli anni Cinquanta. Seguiamo le vicende di Jack Billings (Billy Crudup), un uomo separato dalla moglie e con un figlio, che lavora presso la Brightside, un’agenzia che vende multiproprietà sulla Luna. Ben presto tuttavia viene alla luce la natura fraudolenta dell’attività commerciale, e Jack dovrà cercare in ogni modo di salvare il suo lavoro, la faccia e la famiglia. La prima stagione presente su AppleTV+ è formata da dieci episodi. Storie incredibili Ideata da Edward Kitsis ed Adam Horowitz, questa serie antologica in cinque episodi trae la propria ispirazione dall’omonima produzione datata 1985 di Steven Spielberg.

Cinque storie di uomini e donne normali che vengono trasportati in universi alternativi, in cui regna incontrastato il potere della fantasia. Calls Serie basata sull’omonima serie tv francese che racconta la storie di individui da ogni parte del mondo, le quali, mediante delle conversazioni telefoniche, cominciano ad essere i protagonisti di una serie di accadimenti incredibili che potrebbero portare il mondo intero sull’orlo del collasso. Una serie indubbiamente particolare, formata da una stagione e dominata da effetti visivi astratti e da dialoghi trascritti sullo schermo, a cui ha lavorato un cast corale composto da, tra gli altri, Lily Collins, Karen Gillan, Aaron Taylor-Johnson, Pedro Pascal e Rosario Dawson. For all mankind Una produzione, questa, perfetta per gli amanti dei viaggi spaziali, il cui titolo richiama la scritta sulla placca commemorativa che l’equipaggio dell’Apollo 11 ha deposto sulla Luna.

Una serie che, però, rivisita gli eventi che hanno portato alla corsa allo spazio e racconta il primo allunaggio dagli occhi dell’Unione Sovietica.

Nel 1969, è Aleksej Leonov ad essere il primo uomo sulla Luna, ma gli Stati Uniti non hanno alcuna intenzione di restare in disparte, e mettono in atto una serie di missioni spaziali volte ad ombreggiare per sempre i rivali. Tre le stagioni ad ora disponibili alla visione; la quarta debutterà sulla piattaforma il prossimo 10 novembre.

6 Romantico Un po’ di sentimentalismo non guasta mai; ecco allora una selezione breve ma consistente di serie tv romantiche presenti su AppleTV+. Little voice Serie prodotta dalla Warner Bros e dalla Bad Robot Productions e con la colonna sonora originale curata da Sara Bareilles.

Protagonista è la giovane artista Bess King (Brittany O’Grady), la quale ogni giorno è costretta a districarsi tra i mille problemi della città di New York, mentre lotta arduamente per riuscire ad affermarsi come cantante. Disponibile la prima stagione. Shantaram Protagonista di questa serie, tratta dall’omonimo libro di Gregory David Robert, è l’attore Charlie Hunnam, conosciuto soprattutto per “Sons of anarchy“. Qui interpreta Lin Ford, un uomo evaso di prigione che si rifugia in una caotica Bombay degli anni Ottanta. Tra nuovi amori e conoscenze ma anche inganni e delusioni, Lin capisce piano a piano qual è davvero lo scopo della sua vita. Nella serie, composta da una singola stagione completa di 12 episodi, ci sono anche Antonia Desplat, Elektra Kilbey ed Alexander Siddig.