Il cantante italiano Marco Mengoni ha trionfato al Festival di Sanremo 2023 con il suo brano “Due Vite“, rispettando le previsioni che lo consideravano tra i favoriti. L’emozione per Mengoni è stata forte e commovente, come dimostrato dal suo comportamento quando, nonostante la finale sia finita oltre le due del mattino, è uscito dall’Ariston e si è inginocchiato per ringraziare i suoi fan che lo aspettavano fuori dal teatro. Questo gesto dimostra che il successo non gli ha fatto perdere l’umiltà e la gratitudine.

Durante un’intervista a Domenica In, il cantante ha raccontato la sua esperienza di vita umile, nato in un paese piccolo con suo nonno e gli animali, e il legame speciale che lo unisce alla sua famiglia. Ha menzionato il suo amore per l’orchestra che lo ha accompagnato in gara e il suo divertimento nell’esibizione di “Let it be” del venerdì sera, che ha portato alla sua vittoria in questa serata.

“Sono nato in un paese piccolo con mio nonno e gli animali, quindi so cosa significa essere umile e ne sono orgoglioso: questa cosa mi ha aiutato tanto– ha raccontato alla Venier -. Per le esibizioni, soprattutto quella di ieri, l’orchestra è stata fondamentale. Al Marco di dieci anni fa dico che si può sbagliare e che bisogna osare”. “La prima telefonata? A mia mamma, ma non mi ha risposto subito perché stava festeggiando in piazza”

“I momenti difficili li viviamo tutti, devo ringraziare la vita per avermi fatto superare momenti forti, esperienze di vita privata che non tirerò fuori perché sono molto delicate e vorrei che rimanessero lì”, ha detto Marco. “Mi scuso per ieri, non ho trattenuto l’emozione. Erano lacrime di gioia, ovviamente. Dedico questo Festival a mia madre, la donna che mi ha messo al mondo”.

“Abbiamo realizzato con Amadeus un grande spettacolo. Da domani si torna in studio per finire la mia trilogia discografica. Si parte con gli stadi a giugno. Poi, Eurovision, per la seconda volta. Le donne? mi dispiace che non ci sia stata nessuna tra i primi cinque. Sono molto emotivo, non riesco a controllare questa cosa: dovrei lasciarmi andare di più”. “Le donne in questo Sanremo avevano delle canzoni incredibili, sono state vere figure mitologiche, ci sono rimasto molto male nel vedere che nella cinquina non ci fosse neanche una donna. Significa che dobbiamo cambiare qualcosa nel nostro Paese”.

Oltre al nuovo album, Mengoni si prepara per rappresentare l’Italia all’Eurovision a maggio e per una serie di concerti in stadi previsti per giugno. Ha espresso la sua delusione per il fatto che nessuna delle artiste in gara sia riuscita a raggiungere la top 5, sottolineando la necessità di un cambiamento culturale nel nostro paese. In ogni caso, la vittoria del Festival di Sanremo 2023 rimane un importante traguardo per il cantante, che ha dedicato la sua canzone vincitrice a sua madre.