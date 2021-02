Le Superchicche, titolo originario The Powerpuff Girls, è uno dei capolavori prodotto da Hanna-Barbera che hanno caratterizzato l’infanzia di molti di noi tra il 1998 ed il 2005 quando sono andate in onda le sei stagioni con ben settantotto episodi.

Le protagoniste sono Lolly, Dolly e Molly, tre bambine nate per errore da un esperimento del professore Utonium e che sono impegnate nella lotta contro le forze del male. Un cartone in grado di appassionare e che faceva passare un po’ di tempo in loro compagnia ed adesso le Superchicche sono pronte per tornare. The CW, rete americana, ha chiesto di realizzare tre episodi pilota in versione live action. La produzione sarà affidata a Greg Berlanti, David Madden, Sarah Schechter ed Erika Keinnair e lo rivela la stessa The CW mentre rende pubblico il palinsesto della stagione 2021-2022.

Il cartone Le Superchicche

Le Superchicche erano già state trasformate in un film nel 2002 ed in uno show reboot nel 2016, ma in questo live action assisteremo ad una novità. Infatti, non troveremo più Lolly, Dolly e Molly bambine, ma nel pieno dell’adolescenza, a circa vent’anni e, stando ai primi rumors, le ragazze si saranno pentite di aver trascorso la loro infanzia a combattere contro il crimine. Per il momento si tratta solo di tre episodi necessari per capire se il live action delle Superchicche è una buona idea e se vi sarà un buon riscontro da parte del pubblico. In caso di risposta positiva, si andrà avanti con le avventure di Lolly, Molly e Dolly.

