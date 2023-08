Ieri ho visto due documentari su Netflix e mi sono piaciuti entrambi. Il primo è “Poisoned: il pericolo nel piatto” e poi ho guardato anche “Le ultime ore di Mario Biondo“, che è una docuserie che indaga sul suicidio/omicidio di un ragazzo siciliano.

Ho inserito le parole suicidio e omicidio vicine perché questo progetto ti da tante informazioni e ti invita a prendere una decisione: Mario Biondo si è suicidato o è stato ammazzato? Un’idea me la sono fatta ma non la svelerò in questa recensione. Anzi, diciamo che un’assicurazione sulla vita di Biondo fa pendere di parecchio la mia scelta verso il suicidio. La famiglia avrebbe guadagnato molto se il giudice avesse detto: “Mario Biondo è stato assassinato”. Questo potrebbe spiegare perché continuano a cercare un colpevole, nonostante tante prove che indicano che Mario Biondo si è tolto la vita. Perdere una persona cara in questo modo è molto doloroso, ma a un certo punto bisogna anche accettare quello che dicono gli esperti e i giudici. Questa è la mia opinione dopo aver visto il documentario. Però, chi guarda il documentario potrebbe pensare che Mario Biondo è stato davvero ucciso. Questo film permette a chi lo guarda di immaginare la fine della storia come preferisce.

Comunque partiamo dall’inizio.

Netflix ci propone tanti documentari sul crimine che esplorano gli angoli più oscuri e misteriosi del nostro mondo. Dalle indagini su omicidi irrisolti ai casi raccapriccianti di serial killer, la piattaforma ha saputo creare una collezione di documentari straordinari. I documentari crime di Netflix superano la narrazione tradizionale, esplorando gli orrori della vita reale in modo avvincente. Coinvolgono il pubblico a un livello profondo, costringendoci a confrontarci con realtà sconvolgenti. Le storie inquietanti lasciano un’impressione duratura, costringendoci a fare i conti con le verità raccapriccianti degli effetti del crimine sugli individui, le loro famiglie e le comunità.

In “Le ultime ore di Mario Biondo”, Netflix racconta la morte prematura del cameraman siciliano Mario Biondo. La serie esplora abilmente i complessi aspetti di questo misterioso evento, lasciandoci curiosi e desiderosi di scoprire la verità dietro ciò che è accaduto. Uno dei punti di forza del documentario è la sua toccante esplorazione del dolore, poiché approfondisce l’impatto devastante che la morte di Biondo ha avuto sui suoi genitori e su coloro che gli erano vicini. Attraverso interviste sincere e racconti personali, la serie riesce a creare un forte legame emotivo con le persone colpite dalla tragedia, permettendo agli spettatori di empatizzare e simpatizzare con le loro esperienze strazianti.

Mario Biondo, un talentuoso cameraman italiano, ha avuto un incontro inaspettato con la famosa conduttrice spagnola, Raquel Sanchez-Silva, durante il reality show “Survivor Spain”. Come spesso accade, il loro primo incontro ha scatenato una scintilla, portandoli a innamorarsi l’uno dell’altro. La coppia si è sposata nel 2012, ma la loro felice unione era destinata a durare poco, poiché la tragedia è avvenuta solo un anno dopo il loro matrimonio. In un giorno fatidico, il 30 maggio 2013, il corpo senza vita di Mario Biondo è stato scoperto nel suo appartamento a Madrid. Le circostanze erano stranamente sconcertanti, poiché sembrava che si fosse impiccato.

Nel tentativo di svelare gli eventi che hanno portato alla prematura scomparsa di Mario, questo documentario ci offre uno sguardo dietro le quinte nella notte prima del tragico incidente per mostrarci cosa potrebbe essere accaduto nelle ultime ore della vita di Mario. Sorprendentemente, le scene ritratte non offrono indizi chiari su cosa potesse averlo spinto a un atto così disperato. Le prove riportano il suo ultimo incontro con uno spacciatore e la sua ricerca su Google riguardo l’effetto di un farmaco per la fertilità. Tuttavia, queste circostanze non ci dicono perché Mario abbia scelto di uccidersi.

Tuttavia, nonostante la svolta straziante degli eventi, i genitori di Mario hanno fermamente rifiutato di accettare la morte del figlio come un suicidio. Hanno mantenuto la convinzione che non si trattasse di un atto di autolesionismo, ma di un omicidio premeditato. In una sorprendente svolta, il caso ha preso una nuova direzione quando le autorità italiane hanno deciso di riaprire le indagini sulla morte di Mario Biondo. Hanno iniziato a considerare che potesse essere stato assassinato e che la scena del crimine fosse stata allestita per sembrare un suicidio. Questa rivelazione ha riacceso la speranza di una svolta nel caso, portando alla luce una rinnovata determinazione a scoprire la verità sulla tragica scomparsa di Mario. Con l’espansione dell’indagine, il mistero che circondava la morte di Mario Biondo si è fatto sempre più intricato.

L’intera serie è incentrata sul dolore profondo della famiglia Biondo per la perdita del loro amato figlio e sulla loro incessante ricerca di giustizia. Come genitori, era naturale per loro avere difficoltà ad accettare la verità del suicidio del figlio, soprattutto considerando la sua carriera professionale di successo e una vita coniugale apparentemente felice. La famiglia ha accolto con scetticismo le prove recuperate dal telefono di Mario, credendo che fossero state manipolate. Questo dubbio si è esteso anche al coinvolgimento di Raquel nella morte di Mario, complicato dalla sua menzione di un “gioco erotico”. Nonostante ciò, non sono emerse prove concrete contro Raquel, ma questo ha sicuramente danneggiato la relazione che aveva con i suoceri.

Mentre Raquel è riuscita a superare questa angosciante prova, i genitori di Mario non si sono arresi facilmente. La serie esplora non solo il dolore della famiglia, ma anche lo shock vissuto dopo aver appreso della tragedia. Conoscendo il loro figlio meglio di chiunque altro, la rivelazione era difficile da accettare, spingendoli a cercare qualsiasi indizio di gioco sporco. Le montagne russe emotive che hanno vissuto mostrano quanto fossero determinati a cercare la verità.

Le ultime ore di Mario Biondo ha esaminato i dettagli dell’indagine cercando di raggiungere una conclusione soddisfacente, ma la verità è rimasta inafferrabile. Tuttavia, attraverso questo documentario, abbiamo appreso che la natura mutevole delle persone che conosciamo e la complessità delle loro menti possono essere più terrificanti della paura dell’ignoto. Quando le persone più vicine a noi diventano misteriose e irriconoscibili, l’esperienza è ancora più spaventosa. La difficile situazione della famiglia Biondo ne è un esempio, poiché, pur essendo così legati al figlio, non sono riusciti a comprendere le ragioni dietro la sua decisione di lasciare il mondo. La serie ha catturato le emozioni profonde e le lotte per comprendere una perdita inimmaginabile, evidenziando le profondità delle relazioni umane attraverso il caso agghiacciante e misterioso di Mario Biondo.

E tu hai visto questa docuserie? Ti è piaciuta? Dì la tua nei commenti.