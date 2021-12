Il medical drama è un genere che appassiona il pubblico da sempre. È sufficiente pensare al successo ottenuto, ancora oggi, da serie come Er – Medici in prima linea o Dr House o da Grey’s Anatomy fino ad arrivare ai recenti Doc – Nelle tue mani (grande attesa per l’arrivo della seconda stagione) o a Fino all’Ultimo Battito. Lo sa bene la Rai che, per il 2022, ha in serbo una sorpresa per i suoi telespettatori.

Su Rai 1 farà il suo debutto la fiction Lea – Un Nuovo Giorno. Inizialmente pensata con il titolo Lea e I Bambini Degli Altri vede la coproduzione di Rai Fiction con Banijay Studios Italy e la regia di Isabella Leoni. Non sarà solo l’ospedale a fare da protagonista, ma anche le vicende amorose che legano i protagonisti: il giusto mix in grado di attirare il pubblico. Per il momento sappiamo che la serie si dividerà in quattro serate e che vedrà, presumibilmente, andare in onda due episodi ogni sera. Ciò che attira maggiormente l’attenzione è il messaggio che vuole dare: anche se una donna non può più avere figli, non è la fine del mondo, ci saranno nuove opportunità per lei. Le riprese si sono svolte lo scorso giugno a Ferrara con Anna Valle (la protagonista) felice di aver scoperto questa città:

“Ferrara è estremamente viva, bella e piacevole, abitata da persone disponibili a farci entrare nella parte e, allo stesso tempo, orgogliose di poter proporre il loro territorio attraverso lo schermo. E poi io adoro andare con la bicicletta per il centro storico, così come la cura maniacale per il verde ed i giardini interni che sono meravigliosi. E’ una città che ti mette a tuo agio”.

Quando uscirà Lea – Un Nuovo Giorno?

La serie Lea – Un Nuovo Giorno è attesa per la primavera 2022 e, più precisamente, per il mese di marzo. Già stata annunciata lo scorso mese nel palinsesto primaverile, sappiamo che andrà in onda la domenica sera, ma al momento non ci è dato conoscere la data d’uscita effettiva poiché la Rai non l’ha ancora comunicata. Viene definita come un hospital – melò, vale a dire un melodramma ambientato in ospedale.

Anna Valle e Giorgio Pasotti sul set di Lea – Un Nuovo Giorno

Il cast di Lea – Un Nuovo Giorno

I protagonisti principali di Lea – Un Nuovo Giorno saranno Anna Valle che vestirà i panni, appunto, di Lea e Giorgio Pasotti che interpreterà Marco, il suo ex marito. Troveremo anche nomi importanti e conosciuti come quelli di Primo Reggiani, Eleonora Giovanardi, Daniela Morozzi e Mehmet Gunsur.

La trama di Lea – Un Nuovo Giorno

Lea torna a Ferrara per lavorare come infermiera pediatrica e tornando, così, al lavoro dopo un anno di aspettativa. Tuttavia non sa che l’aspettano delle sorprese, come quella di trovare Marco Colomba, il suo ex marito, in corsia: il pediatra, infatti, è stato nominato primario del suo stesso reparto. Il loro matrimonio era giunto al termine in seguito alla morte del loro bambino, giunta a poche settimane dal parto, che aveva provocato molto dolore in loro, ma anche per il tradimento di Marco con Anna, non solo amica di Lea, ma anche ginecologa nello stesso ospedale. Lea, nonostante il forte istinto materno e la consapevolezza di non poter avere figli, non si lascia scoraggiare e ricomincia una nuova vita professionale come infermiera pediatrica, curando i suoi piccoli pazienti che, in breve tempo, diventano per lei una grande famiglia. Non mancheranno i colpi di scena, come l’incontro inaspettato tra Lea ed Arturo, un cantante rock e bassista con cui nasce un sentimento. Di tutto questo se ne renderà conto Marco che è ancora innamorato dell’ex moglie e che non riesce più a nascondere i suoi sentimenti: una fiamma che non si è mai spenta e che li travolge fino a quando, per l’ennesima volta, non arriva un duro colpo per Lea che è costretta a rimettere tutto in discussione.

E tu seguirai questo medical drama in arrivo su Rai 1? Ti appassiona questo genere? Ti aspettiamo nei commenti!