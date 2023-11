Leo Gassmann è un cantante di Roma classe 1998. Come si intuisce facilmente dal suo cognome, è il figlio dell’attore Alessandro Gassmann e nipote del regista Vittorio Gassmann.

Lui ha sempre cercato di farsi strada per conto proprio grazie al suo talento e non grazie alla sua famiglia. Nel 2020 ha vinto il Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con il brano Vai bene così e nel 2023 è tornato sul palco dell’Ariston con la canzone Terzo Cuore arrivando solo diciottesimo. Voce di brani come Piume, Cosa sarà di Noi, Siamo a metà, Volo a rovescio, Dimmi dove Sei fino a Maledizione e Lunedì per citarne alcuni. Ed oggi Leo Gassmann è pronto per tornare protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 17 novembre, esce il suo nuovo singolo dal titolo Dammi un bacio Ja’ che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il nuovo singolo vede Leo collaborare con Marco Rissa, famoso per essere parte del gruppo dei Thegiornalisti.

Il significato di Dammi un bacio Ja’

Dammi un bacio Ja’, il nuovo singolo di Leo Gassmann, è stato scelto come colonna sonora della seconda stagione della serie tv Un Professore dove recita suo papà Alessandro. Il brano, infatti, parla di un amore che non rimane uguale, ma si modifica con il tempo rimanendo, però, eterno e tocca tutti i temi che vengono trattati nella serie tv. A proposito della canzone, il giovane cantante rivela che:

Il cantante Leo Gassmann

“Il brano è una continuazione della mia collaborazione con Marco Rissa dei The Giornalisti. Era rimasto nel cassetto fino a quando il regista Alessandro Casale, da sempre fan della mia musica, non mi ha contattato per realizzare una canzone inedita. Mi è subito venuto in mente questo brano che parla di un amore che cambia nel tempo, ma rimane eterno. Parla di ragazzi, di Roma, del traffico, di una relazione con una ragazza che porta entusiasmo e voglia di vivere. I temi molteplici del testo si sposano benissimo con la storia narrata nella serie Rai e di cui sono fan. A questo progetto tengo tantissimo: ho avuto un professore di filosofia che mi ha cambiato la vita. L’insegnante è una figura professionale tra le più importanti e l’istruzione è un diritto fondamentale a cui purtroppo ancora oggi non tutti hanno accesso. Realizzo, infine, un mio grande desiderio: quello di firmare una colonna sonora”.

Nel frattempo, il giovane Gassmann è pronto per tornare ad esibirsi live davanti i suoi fan che non vedono l’ora. A breve, infatti, partirà il suo Dammi un Bacio Tour che lo porterà al Monk di Roma il 22 novembre, all’Auditorium Novecento di Napoli il 23 novembre ed infine al Mosso di Milano il 28 novembre. Molto probabilmente poi, durante la prossima primavera, ci saranno nuove date live dove Leo Gassmann potrà esibirsi sulle note dei suoi successi.

E tu sei un fan di Leo Gassmann? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Dammi Un Bacio Ja’? Ti aspettiamo nei commenti!