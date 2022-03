Leo Gassmann è un cantautore di Roma classe 1998. Nonostante la sua giovane età e nonostante faccia parte di una delle famiglie più conosciute ed amate in Italia, ha voluto farsi strada da solo senza raccomandazioni o aiuti, cercando di far capire che non vuole essere semplicemente conosciuto come “figlio di”.

Il ragazzo è arrivato quinto a X Factor con l’inedito Piume ed è arrivato a vincere il Festival di Sanremo nel 2020 nella categoria Nuove Proposte con il brano Vai bene così. Ed oggi, venerdì 25 marzo, Leo Gassmann torna sulla scena musicale con il singolo La mia libertà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Per lui la libertà è una libertà di espressione individuale che deve sempre rispettare le persone e la libertà collettiva: tutti dovrebbero sentirsi liberi di essere sé stessi, di esprimersi senza la paura di essere giudicati, discriminati o perseguiti. Viene spontaneo pensare che la canzone possa essere nata a seguito del difficile periodo che stiamo vivendo tra pandemia prima e guerra poi, ma in realtà il singolo è nato prima.

Il cantante Leo Gassmann

Il significato di La mia libertà

Come si deduce dal titolo, il tema principale del nuovo singolo di Leo Gassmann è la libertà che è uno degli elementi indispensabili nella vita di tutti noi, al di là del periodo storico che stiamo vivendo. Lo stesso cantante ha voluto dire la sua a proposito del brano:

“Questo brano è il mio personale modo di chiedere indietro quello che dovrebbe essere un diritto di tutti gli esseri umani: la libertà. Sono riflessioni personali su un tema universale e, purtroppo, sempre attuale, al di là di guerre e pandemie. Libertà di espressione ma anche libertà di poter decidere del proprio destino, una libertà individuale che deve comunque sempre rispettare le persone e la libertà collettiva. Spero che possa arrivare presto il momento in cui tutti possano sentirsi liberi di essere sé stessi, di esprimersi senza la paura di essere giudicati, discriminati o perseguiti, liberi di viaggiare, di amare e di poterci sentire finalmente tutti cittadini del mondo”.

Finalmente Leo Gassmann è tornato sulla scena musicale poiché dopo la vittoria del Festival di Sanremo ha subito un brusco stop a causa della pandemia, ma il ragazzo non ha vissuto questo come una sfortuna, bensì ha cercato di trovare il lato positivo e ne ha approfittato per laurearsi e continuare a migliorarsi dal punto di vista artistico scrivendo testi, arrangiamenti e canzoni.

E tu hai già sentito il brano La mia libertà? Sei un fan di Leo Gassmann? Ti aspettiamo nei commenti!