Dopo il grande successo della prima stagione della serie tv di Rai 1, Leonardo, arriva conferma ufficiale per una seconda stagione, per la gioia di tutti gli spettatori che non hanno perso nemmeno un episodio.

Il segreto del successo della serie, di co-produzione internazionale, è stata di sicuro l’insieme del cast che vede nei panni dei protagonisti l’affascinante Aidan Turner e Matilda De Angelis, e di una trama avvincente. La serie infatti abbraccia il genere crime mistery, e nonostante il titolo, Leonardo non parla semplicemente del famigerato artista del Rinascimento, ma usa come espediente narrativo un misterioso crimine, l’omicidio di Caterina da Cremona.

Mentre si seguono i fili del misterioso omicidio, si conosce Leonardo e la sua arte, dagli studi nella bottega del Verrocchio fino ai momenti più alti della sua arte come con gli Sforza a Milano, e poi a Firenze. Un Leonardo romanzato, forzato forse, ma che ha conquistato il pubblico come solo le belle storie sanno fare.

Ma quando uscirà la seconda stagione di Leonardo?

Proprio per il grande successo della prima stagione, tutti si chiedono quando uscirà la seconda stagione di Leonardo. Per il momento purtroppo non si ha ancora una data precisa, ma stando alle previsioni, potrebbe arrivare tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023.

Per il momento a darci qualche piccola notizia sulla seconda stagione Leonardo è Luca Barnabei di Lux Vide, che è produttore insieme a Big Light Productions, Rai Fiction, Sony Pictures Television e France Télévisions. Ecco cosa ci ha rivelato:

Parleremo di un Leonardo segreto a Roma…

Ma ha anche dichiarato la sua soddisfazione riguardo al successo della prima stagione

Le prime due puntate hanno avuto un boom di ascolti e non era scontato con una fiction che parlava di arte e cultura ed è la dimostrazione che si possono raccontare belle storie importanti anche al grande pubblico: se si offrono belle cose, gli spettatori le guardano. Luca Barnabei

Insomma, ci aspetta una seconda stagione, speriamo interessante quanto e più della prima.

In attesa di avere altre news al riguardo, lascia un commento per farci sapere cosa ne pensi di Leonardo e del rinnovo per la seconda stagione.