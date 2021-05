Levante, cantante di Caltagirone classe 1987, è sempre più sulla cresta dell’onda con un successo dietro l’altro ed ora è pronta per seguire l’esempio di molti suoi colleghi e tornare a cantare live per il suo pubblico. È stata la stessa cantante ad annunciare, tramite i suoi profili social, le date del suo Levante – Dall’Alba al Tramonto Live, titolo che richiama il suo ultimo singolo pubblicato la scorsa settimana. Levante girerà il nostro bel paese: per ora sono dieci le date in calendario, ma vi sono tutti i presupposti per avere presto delle new entry.

Le date del Levante – Dall’Alba al Tramonto Live

16 luglio – Sequoie Music Park – Bologna

22 luglio – Stupinigi Sonic Park – Nichelino (TO)

24 luglio – Parchi di Nervi – Nervi (GE)

27 luglio – Castello di Udine – Udine

31 luglio – Piazzale Stenditoio – Castellammare del Golfo (TP)

6 agosto – Piazza Libertini – Lecce

19 agosto – Villa Bertelli – Forte dei Marmi (LU)

21 agosto – Arena della Regina – Cattolica

28 agosto – Parco Archeologico – Carsulae (TR)

5 settembre – Palazzo Te – Mantova

I biglietti per il tour di Levante saranno disponibili a partire da lunedì prossimo, il 31 maggio, online mentre nei punti vendita sarà necessario aspettare sabato 5 giugno. Quello che sta vivendo è proprio un periodo d’oro per Levante che l’8 giugno è pronta per l’uscita del suo nuovo libro (il terzo) dal titolo E questo cuore non mente che segue i precedenti volumi Se non ti vedo non esisti, del 2017 e Questa è l’ultima volta che ti dimentico del 2019.

Ed a te piace Levante? Hai in programma di partecipare ad un suo live questa estate? Ti aspettiamo nei commenti!