Esiste una canzone più adatta per la stagione calda di una che si chiama “Canzone d’estate“? Questo, il titolo del nuovissimo brano di Levante, annunciato dalla medesima cantante sui propri profili social e disponibile all’ascolto su tutte le piattaforme di streaming musicale a partire da oggi, venerdì 23 giugno 2023.

Si tratta di un’estate estremamente proficua per Levante, alias Claudia Lagona, quella che è appena iniziata: oltre al brano appena uscito, a breve inizierà anche un tour che la porterà in giro per tutta Italia, fino al 27 di settembre.

Senza dilungarci oltre, scopriamo ora più nel dettaglio il significato e il testo della sua “Canzone d’estate“.

Significato di “Canzone d’estate”

Come affermato dalla stessa Levante in merito al nuovo singolo:

“Questo brano parla di una relazione giunta alla sua conclusione proprio mentre la stagione calda ha inizio. Si nuota in un mare di rimpianti, sperando che sia il cuore scottato a spellare per levarsi di dosso il peso di un amore finito”.

Si tratta dunque di una canzone malinconica e riflessiva, che esprime il senso di malessere di quando il cuore brama ciò che la mente teme, e forse autobiografica, nonostante al momento la cantante sia felicemente fidanzata con Pietro Palumbo, da cui ha avuto la sua prima figlia, Alma Futura.

Testo della canzone

Cammino a passo svelto

Tra il ricordo del tuo affetto

Non ne posso più

Di dileguarmi in fretta

Ed ogni volta è una scommessa a chi resiste, tu

Inciampo nell’impronta di un tuo bacio

Faccia a terra e vado giù

Vado giù

Vado giù

Vado giù

Ho perso il lieto fine

Tra le fila di un discorso che non mi fai più

No, che non ti vorrei qui

Ma sei più forte di ogni volontà

Bella l’estate, mille bracciate di malinconia

Bella l’estate, bruciarsi il cuore per metterti via

Per metterti via

Bella l’estate

Trascino la mia ombra in mezzo al riso della folla

É folle piangеrti

Abbonda sulla bocca dello stomaco

La rabbia sale su

Sale su

Salе su

Sale su

So che non ti vorrei qui

Ma sei più forte di ogni volontà

Bella l’estate, mille bracciate di malinconia

Bella l’estate, bruciarsi il cuore per metterti via

Per metterti via

Bella l’estate

Sospiro ad ogni onda che si infrange

Sulla sponda delle tue bugie

Bella l’estate, quante bracciate di malinconia

Bella l’estate, bruciarsi il cuore per metterti via

Bella l’estate, spingersi al largo per poi dirsi addio

Per poi dirsi addio

Bella l’estate

Bella l’estate.

–

