Levante, pseudonimo di Claudia Lagona, è una cantautrice di Caltagirone classe 1987. Una delle voci italiane più potenti ed amate dal pubblico con brani di successo come Tikibombom, Lo stretto necessario, Pezzo di me, Abbi cura di te, Bravi tutti voi per citarne alcuni. Tuttavia non è solo una cantante, ma anche una scrittrice con all’attivo i romanzi Se non ti vedo non esisti (2017), Questa è l’ultima volta che ti dimentico (2018) e Questo cuore non mente (2021) tutti diventati best seller nel giro di poco tempo.

Levante ci ha abituati a dare importanti annunci tramite i social network. D’altronde è il mezzo preferito dai personaggi pubblici poiché dà la possibilità di comunicare notizie nel giro di pochi minuti e farle giungere in tutto il mondo. Ed ora dai suoi profili social veniamo a scoprire che la bella cantante è incinta. Levante, infatti, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una lettera d’amore indirizzata alla bambina in arrivo che vedrà la luce tra pochi mesi, precisamente a gennaio poiché nella lettera rivela di essere in attesa di cinque mesi. Queste le sue dolci parole:

“Giugno è iniziato nel caos, così ti sei buttata a capofitto nella presentazione di E questo cuore non mente che ti ha portata in giro per l’Italia, negli studi televisivi, nelle radio, nelle case della gente che ha avuto il desiderio di ascoltare (e leggere) questa storia. E’ arrivata l’estate nel mezzo di uno spavento gigantesco, la voce che manca, le corde vocali e le cisti congenite, la foniatria e la logopedia tutta. Nessuna paura: è iniziato il tour ed è avvenuta la magia. Hai attraversato l’Italia e non c’è stato palco che ti abbia mai fermata, a saltare sorretta da altezze vertiginose, tra chitarre e tastiere, batterie e bassi, a danzare col filo del microfono, a tratti nastro della ginnastica ritmica, a volte lazo per catturare le emozioni da lanciare al pubblico. E quando luglio è terminato è stato il tempo di agosto, nel caldo torrido delle tue radici, ancora in giro nella musica, un tuffo al mare e di nuovo pronti sul van per ricominciare a cantare, suonare e ballare. Nel mezzo le foto, le pose, i set fotografici, le collaborazioni, Carmen e la sua arena, le novità e agosto se ne va, che settembre è l’inizio dell’anno e non si sognava altro che questo. Venezia è bella come la prima volta. Una giravolta e finisce il tour, ma non prima del primo set cinematografico, i camerini come gli attori quelli veri. Ora studi per una colona sonora, un disco nuovo e nel mezzo una valanga di vita. Da lì che te ne pare della vita? Perché tutto questo lo hai fatto in soli cinque mesi rannicchiata nel mio ventre, ma quando verrai alla luce io ti darò il mondo”.

Inutile dirlo, le sue parole hanno colpito ed emozionato non solo i suoi fan, ma tutti gli utenti in generale. Quando arriva una nuova vita è sempre una bella notizia, ma quando una futura mamma dedica queste parole alla propria bambina in grembo è impossibile non emozionarsi.

Con chi è fidanzata Levante?

Ma per quanto riguarda la sua vita privata? Sappiamo che Levante è, da sempre, molto gelosa della sua vita personale. È sufficiente pensare che, a differenza di molte sue colleghe che al terzo mese rendono noto il fatto di essere incinte, lei ha aspettato il quinto mese. Il papà della bambina è Pietro Palumbo, avvocato siciliano trapiantato al Nord ed al suo fianco da un paio di anni dopo essersi conosciuti in modo casuale. Non sappiamo molto di lui poiché non è presente sui social network ed anche come coppia non pubblicano foto, quelle a disposizione sono state “rubate” dai paparazzi durante momenti della loro quotidianità. Levante ha alle spalle un matrimonio finito, durato dal 2015 al 2017, con il cantante Bob Cornelius Rifo, mentre per due anni è stata al fianco del collega Diodato con cui, ancora oggi, è rimasta in ottimi rapporti.

