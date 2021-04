Un nuovo libro per Claudia Lagona, questo il vero nome di Levante, artista che, oltre alla sua bellissima voce, ha saputo regalarci anche dei libri molto interessanti. Il nuovo romanzo, edito da Rizzoli, sarà proprio E questo cuore non mente, che segue i precedenti volumi Se non ti vedo non esisti, del 2017 e Questa è l’ultima volta che ti dimentico del 2019.

A dare la buona notizia è stata la stessa Levante, che tramite i suoi profili social ufficiali ha annunciato l’arrivo del libro e raccontato ai suoi fan di cosa parlerà. Scopriamo così che la protagonista sarà la stessa del precedente libro, Anita, che è pronta a portarci ancora una volta nella sua vita, una vita che è un po’ quella di molte di noi.

Ritorna Anita, la mia antieroina, un personaggio che ho amato e odiato, ma sincero come pochi.

Ritorna vivisezionando fino all’osso tutto quello che è stato, per cambiare quello che sarà.

Un’immersione profonda e potente nella scienza dell’emozione, dove la mente è il cuore di tutto.

Scrivere questo romanzo, per me, è stato un atto di coraggio, di grandissimo coraggio e spero di aver fatto il massimo… e se non avrò fatto il massimo, se non sarò stata brava, puntuale, impeccabile…questa volta quella bambina mi perdonerà.

Questo libro è dedicato a tutti i bambini del mondo, a quelli che sono guariti e a quelli che scopriranno di dover guarire.

E questo cuore non mente, il mio terzo romanzo, esce prima dell’estate per @rizzolilibri

È preceduto dall’audiolibro di Se non ti vedo non esisti, letto da me, disponibile dal 21 aprile su @audible_it

Levante