Lewis Capaldi è un cantautore della Scozia classe 1996. Ha ottenuto il suo successo nel 2018 con il singolo Grace e, da quel momento, è stato protagonista di una carriera in ascesa che lo ha portato ad essere uno dei nomi più amati nel panorama della musica internazionale ed a ricevere una candidatura ai Grammy Award.

Voce di brani come Before You Go, Wish You The Best, Hold Me While You Wait, Someone You Loved fino a Forget Me e How I’m Feeling Now per citarne alcuni, purtroppo però si sa che la vita non è sempre facile e se Capaldi ha talento e successo, al tempo stesso deve convivere con la sindrome di Tourette, ovvero quella malattia caratterizzata da tic involontari e che, ogni tanto, gli capita anche mentre si esibisce sul palco. Per fortuna può contare sui suoi fan che non lo lasciano mai solo ed anzi proseguono le canzoni al posto suo mentre lui è impossibilitato. Ovviamente si sa che mettere la salute al primo posto è necessario così come lo è prendersi del tempo per rallentare. Per questo motivo Lewis Capaldi è stato costretto ad annullare tutti i suoi prossimi impegni perché deve riprendersi dagli ultimi mesi che sono stati difficili e stressanti. Da poco, infatti, ha pubblicato il suo nuovo album dal titolo Broken By Desire To Be Heavenly Sent che, inutile dirlo, è stato un successo tanto che da due settimane è fisso in prima posizione in classifica. Inoltre, Capaldi vuole prepararsi al meglio per il concerto di Glastonbury atteso per il 24 giugno. Ovviamente è dispiaciuto ed ha voluto scusarsi personalmente con tutti i fan tramite una lettera che ha affidato al suo profilo Instagram. Queste le sue parole:

“Questo è un messaggio davvero difficile, e mi fa molto male doverlo scrivere, ma mi dispiace davvero dire che dovrò annullare tutti gli impegni da oggi fino a quando non suonerò a Glastonbury il 24 giugno. E’ stato un periodo così incredibile che ha portato a questo nuovo album e vedere il supporto totale di tutti voi è stato qualcosa che è andato al di là di qualsiasi cosa avessi mai potuto sognare. Detto questo, gli ultimi mesi sono stati pieni sia mentalmente che fisicamente, non torno a casa come si deve da Natale e al momento faccio fatica a venire a capo di tutto”.

Lewis Capaldi è consapevole del fatto che i suoi fan si erano già organizzati, avevano preso ferie dal lavoro, avevano pagato hotel e voli, ma purtroppo non ci sono alternative:

“Ho bisogno di prendermi un momento per riposarmi e riprendermi, per essere al meglio e pronto per Glastonbury e tutti gli altri incredibili spettacoli in arrivo, così da poter continuare a fare ciò che amo per molto tempo a venire. Ho bisogno di queste tre settimane per tornare a essere un pò il Lewis di Glasgow, passare un pò di tempo con la mia famiglia e i miei amici e fare le normali cose della vita che sono una parte importante per sentirmi meglio. Spero che mi comprendiate, so che molti di voi hanno speso soldi per viaggi o hotel, cosa che apprezzo ancora di più sapendo come le cose siano economicamente difficili in questo momento, quindi sono estremamente dispiaciuto per l’impatto che questa cosa avrà su di voi”.

Inutile dirlo, i fan del cantautore sono stati molto comprensivi e gli hanno consigliato di prendersi tutto il tempo di cui ha bisogno, tanto loro non scappano e sono pronti ad aspettarlo.

E tu sei un fan di Lewis Capaldi? Cosa ne pensi della sua decisione di prendersi un po’ di tempo? Ti aspettiamo nei commenti!